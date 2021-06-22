有看過一篇文章，裡面描述心理學觀點來說，男女生之間要存在純友誼，是不可能的事！原因在於男、女生想從對方尋求的感覺不同，所以友情不可能成立！

加上心理學曾經說明熟悉感會產生一種吸引力，而這種吸引力是會慢慢釋放的，隨著相處越久，這種吸引力會在彼此沒有察覺的狀態下，逐漸變成愛的感覺。

上週看了一部《瘋了，因為你！》，簡短的兩集韓劇，卻完整的說明了男女間友誼的狀態、男女之間的愛情和友情，描述了八年來一直是很好朋友的裕英和來菀，由於八年前某次在電車上遇到，便不打不相識成了很好的朋友，這段期間裕英有交往五年的男友，而來菀常常換女友，某次裕英因為前男友結婚而喝醉，和來菀滾了床單，從此兩人關係開始改變，也進而發現對彼此的感情！

這部韓劇很值得看，因為裡面描述了現實中的男女關係，女主角和男主角認識八年，所以兩個人非常熟悉，女主角知道男主角家裡的密碼以及所有東西擺放的地方，而男主角還做飯給女主角吃，其實一開始的兩個人本來就是互有好感，只是因為一開始相遇的時候，女主角有了男朋友！

有好感（起碼不討厭）才會成為朋友，因此，在很多的情況下，都可能讓兩個人的關係轉變，就像男女主角不小心擦槍走火以後，彼此才發現彼此的感情不同了！

他們相處起來非常自在、互動熱切，就像男女朋友一樣，而就如男主角對女主角說的一樣，每次都是你出現找我，說明了你是喜歡我的！

這句話的重點在於：「如果你完全不喜歡一個人，你根本不會和對方當朋友」，所以會成為朋友，或多或少都有不討厭和喜歡的成分存在的！

所以男女之間本來就是需要保持一點距離，尤其當彼此有另一半的存在，避嫌就變成了重要的事情，當然如果你發現你的男朋友和好友有以下這幾點情形出現，那麼你就應該要小心一點了。

當友誼開始變質，會容易出現下列情形：

1.當你陪伴男友去參加聚會，發現他和異性好友聊著他們私底下發生過的事：

你完全沒辦法參與，男友常常和異性好友相視而笑。

2.男友的異性好友每次發生事情就會打電話來，一定非男友不可：

這點在《瘋了，因為你！》中也很清楚，女主角失戀只找男主角喝酒聊天，最後酒醉兩人上床，失戀明明有這麼多人可以找，為什麼非要這個男的？有時候習慣和喜歡是不自覺的！

3.每次都和對方出去，每次都說是普通朋友：

男友總是和異性好友接觸頻繁，只要有接觸，總是會讓兩個人大吵一架，然而男友千篇一律的理由總是只是普通朋友、想要有交友自由，不想要每次為了這樣吵架，但是男友和對方的距離總是感覺太過靠近，讓人覺得不安！其實如果你常常有這樣的感覺，表示你的感覺是正確的，畢竟若男女生接觸太過頻繁，本來就是會讓人不安的，普通朋友常常暗藏著劈腿的隱憂，因此，如果兩個人交往之後，本來就應該要對異性朋友避嫌，才能讓另一半放心！

當然也不是所有的友情都沒有純友誼，只是雙方必須要秉持著一定的原則相處才會是真正的「純」友誼，保持一點距離，懂得避嫌的道理，自然可以維持良好的友情關係！最重要的是要給另一半應有的安全感才是！

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