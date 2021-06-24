在愛情中沒有自我？你不能強迫對方要跟你「分享隱私」！

▲即使兩人的親密關係形成了，但絕不是真的「合為一體」，兩個人還是單獨的個體，人與人之間的底線還是要遵守。（圖／Shutterstock）

在烏克蘭有一對情侶為了想挽回感情、修復爭吵不斷的關係，於是進行了一項「連體嬰」實驗：從2月14日情人節開始將兩人的手銬在一起，這意味著他們做任何事情，上廁所、洗澡都必須在一起，沒有個人空間。起初對於從未體驗過的生活還算覺得有趣，然而「形影不離」相處了123天後，兩人最終「斷開鎖鏈」分道揚鑣，女方甚至表示「我終於自由了！」這個實驗讓他們所有的隱私都被迫在對方面前攤開，最終導致感情破滅。

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情侶之間，到底該不該保有自己的隱私及個人空間？即使兩人的關係再親密，但絕不是真的「合為一體」，兩個人還是獨立的個體，人與人之間的界線還是要遵守，最常見的例子就是：為什麼另一半不給我看他的手機？首先你該思考，想看另一半手機是出自於什麼原因？在親密關係中，「信任」是維持雙方關係的重要支撐點，會想了解對方生活、行蹤是正常的，但前提是你是真的基於關心，而非懷疑、欺騙的角度想去窺探對方的一切，甚至是想要掌控。

這時候你可能會覺得，「我們都已經在一起哪有什麼隱私的問題，不給看手機就是他心裡有鬼」！但一段良好的感情關係，不應該打著「你就是心裡有鬼」這個口號，而肆無忌憚地要求對方交出隱私，這樣反而讓雙方之間出現「不信任感」，也讓關係開始出現裂痕。也許一開始你的又吵又鬧讓他妥協了，但反覆經過幾次或者過了熱戀期後，他真的會永遠讓你這樣無理取鬧嗎？親密關係跟保有隱私是兩件不衝突的事，若今天真的很想看對方手機，是不是可以讓他了解為什麼你會想要看？你不能強迫對方要把隱私公開跟你分享，問題的重點應該在於「你尊重他了嗎」？

很多人談感情會凡事以對方為主，而漸漸遺忘原本的生活，例如：下班後跟同事的聚會、週末跟朋友下午茶、自己的獨享時光等，這些時間都被戀人所取代，生活的重心全部轉向另一半，在感情中就會漸漸失去自我，你變得只能依賴另一半，但這樣很可能會讓對方感到壓迫甚至是喘不過氣，更或者你努力的付出，最後換來的只剩一場空，沒了他，也沒了自己。

就像烏克蘭那對情侶，原以為雙方一直黏一起，「再也不能一吵架就分開，眼不見為淨」就能改善感情問題，最後還是因為兩人都失去自我，而陪葬了感情。女方坦承「想要回到她早年生活的節奏，想念她曾經喜歡做的事情」，男方也承認厭倦了等待女友化妝、輪流等待洗澡哪兒也不能去，「我們真的很努力不讓衝突升級」，不諱言「我們需要放開彼此」。

伊能靜曾經在《我們戀愛吧》節目中透露，自己結婚數年至今仍不曾在老公面前換衣服、上廁所，她認為生理上男女有別，還是該保有「神秘感」維持形象，對夫妻間的熱情多少有些幫助；柯佳嬿在《再見 少女》著作中也說到，自己會避免在老公坤達面前打嗝、放屁，維持基本的欣賞和形象。

該不該保有神秘感引起許多網友們熱烈討論，很多人會覺得兩個人都已經進入親密關係了，為什麼還要這麼累去維持這些？但維持一段感情本來就不容易，保持神秘感並不是隱瞞真實的自己，大家都會希望愛情能夠永遠保持新鮮感，而讓對方多一點注意在自己身上，避免「你越是了解一個人，就會對他越失去興趣」。

不管今天只是單純交往還是步入婚姻，除了經營感情之外，也別忘了自己的生活也需要被經營，你永遠都是獨立的個體，戀愛中的甜言蜜語有時只是空頭支票，你該認真看待的是「自己」，不管是自己的事業、自己的朋友圈甚至是自己的時光，你都可以從中找到屬於自己的價值，當注意力全都放在另一個人身上時，很容易會迷失自我、找不到定位，兩人在感情中的關係也會逐漸失去平衡。