妳也有「新冠失眠」嗎？調查發現9成6女性無法放鬆！身兼多職比男性容易恐慌

國內疫情依舊嚴峻，三級警戒不斷延長，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才剛表示，全國一致，短期內沒有降級打算，這也意味著大家這段時間，還是要維持減少外出、群聚的生活，但面對長期抗疫所衍生的心理問題，華人心理治療研究發展基金會做出問卷調查，發現9成6女性，對於疫情呈現的情緒反應較大，多有恐慌、煩躁等狀況。

華心執行長王浩威醫師就提到，疫情期間大家無形的壓力普遍增加，就像溫水煮青蛙一般，一不小心就會忽略，尤其觀察到女性，在疫情期間的情緒反應高於男性，有9成6的比例，都有些情緒上的反應，對未來充滿不確定的感覺、無法放鬆、恐慌、煩躁等，且其中20歲到35歲女性，更是情緒反應佔比、嚴重度更高。

王浩威分析，這次疫情因為大家都居家半隔離狀態，長期居家模式，因為傳統角色等因素，相對女性比男性更擔心、承受的壓力比較大，因為現代女性可能要身兼多職，承擔工作、家務和照顧孩子等多重工作；再加上單身女性、男性的比例高，在不准移動、獨處狀況下，過去研究就發現，女性比較容易有情緒表現，男性則是比較會有行為表現，例如喝酒或是玩遊戲發洩等。

都說情緒影響生理反應，這次問卷調查也發現，有46.6％的女性跟41.4%的男性，出現相關生理狀況，像是心悸、難以入睡等，生活滿意度也比較差。對此，王浩威建議，疫情期間雖然不能趴趴走，但是還是應該讓自己「繼續維持原來的生活方式」，不管是作息還是工作上，都應該盡量保持原有的狀態跟時間觀念，甚至居家也不忘維持運動習慣。

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