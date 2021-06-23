交往中的男人「突然冷淡對妳沒興趣」該怎麼辦？五個重點奪回主導權！

▲如果在沒有移情別戀的情況下，並不是不愛了只是冷淡了，你該怎麼做比較好呢？（圖／Shutterstock）

交往中的對象突然冷淡，對你沒興趣，通常有幾種原因。他可能遇到令他更有興趣的對象，轉移了注意力；他可能覺得熱戀期過了，少了新鮮感。如果在沒有移情別戀的情況下，並不是不愛了只是冷淡了，你該怎麼做比較好呢？

我看到很多女人遇到這種情況時，一開始很沒有安全感，更介意對方有沒有回應訊息，搞得自己精神緊繃，或更常黏著對方，結果卻讓男人壓力更大，更想逃離。想像一下，如果你很愛吃甜甜圈，但每餐都吃甜甜圈一定很膩受不了，然後你還被強迫要吃雙倍的數量，那你會更愛吃甜甜圈，還是一輩子都不想再看到甜甜圈了？

如果對方有點冷淡，最好的做法並不是更常黏著他，而是好好去做你自己該做的事。記得前提是你要先成為一個好吃的甜甜圈，但這個甜甜圈並不是隨叫隨有，主動供應自動補給，這樣對方很容易吃膩也不懂得珍惜。

有些女孩不夠獨立，戀愛時一心一意都牽掛在對方身上，當對方稍微疏離冷淡時就犯了寂寞病，不知道自己生活重心在哪裡，失落感特別大。失戀時更糟糕，彷彿人生生無可戀、世界都崩塌。如果想在愛情裡更有主導權和地位，記得不要卑微地去黏一個對你沒興趣的人，以下是我給你的重點建議。

1、 放生對方一陣子，將時間心力專注在自己身上。不必太主動聯絡對方，空間才是製造「想念」的良方。

2、結交新朋友、培養新興趣、學習新知識、讓自己更漂亮。你變得不一樣了，也就是甜甜圈新口味，他可能會重拾對你的興趣。

3、有機會再聯絡的時候，創造一個有趣的氛圍和對話，讓他覺得輕鬆自在。千萬不要一直逼問「為什麼不回我訊息」、「是不是不愛我了」？

4、如果他經常已讀不回或兩三天才回訊息，就用一樣的方式對待他，將你們調整在差不多的頻率上。

5、等他發現你好像沒那麼黏他，或是反過來有點擔心你，而問你都在忙些什麽時，你再將這些日子的改變告訴他，特別是正向的改變，他會覺得你很厲害！

無論內在或外在，女人都應該要保持學習成長自我進化的心態，就不必太擔心交往中的男人對你有沒有興趣，因為就算他對你沒興趣了，你也有更好的條件讓比他更棒的對象對你有興趣啊！

如果只是曖昧對象而不是交往對象突然冷淡了怎麼辦？還有一招幾乎屢試不爽，在你的社群媒體換上一張超美、超辣突然很不一樣的大頭貼，相信我，很多男人會誤以為是新的妹子，眼睛一亮又有興趣了！

到這裡找艾姬……

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