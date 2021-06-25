《機智醫生生活》7句經典台詞！「世界上的人不會整天關注你，他們都忙著過自己的生活」

眾所期待的《機智醫生生活》第二季，於6/17在Netflix平台上架，這部結合了愛情、友情和人生觀的韓劇，用細膩的手法描述五位主角的日常生活，漸漸帶出他們的人生哲學，就像一碗濃淡適中的雞湯，深深療癒觀眾的內心。

VidaOrange編輯精選了幾段《機智醫生生活》第一季的經典台詞，透過這些暖心的金句，重溫劇中主角帶給我們的溫暖和美好，讓長時間待在家而感到疲憊的我們從中獲得力量。

1.「有好事的時候，彼此分享為對方開心，才是真正的朋友。」

長大之後，發現要維繫友情變成一件困難的事情，即便是以前曾經要好過的朋友，也有可能隨著年紀增長而改變了個性，讓你不敢和他們說出真心話。不過，真正的朋友並不會因為對方發生了好事而眼紅，當你有快樂的事情與他分享的時候，真正的朋友會真心地為你感到開心，不用擔心你的喜悅被當成炫耀，也許這才是友情的真諦。

2.「世界上的人不會整天關注你，他們都忙著過自己的生活。」

有時候人們會因為擔心被別人用異樣的眼光看待，而不敢誠實地做自己，但其實，世界上的其他人都忙著在過自己的生活，並不是每個人都在關注著你，做你想做的事情，不要被他人的眼光影響自己，只要不愧對自己的真心就可以了。

3.「這個工作很辛苦，不過很快就習慣了。其他事情都可以習以為常，但我們的工作不允許那樣。」

醫護人員的職責，就是守護病患的健康，他們每天都要面臨生離死別，但每個病患都代表著一個生命和一個家庭，因此在做醫生這份工作時，必須時時刻刻保持警覺心，不允許怠慢，這是劇中女主角蔡頌和面對醫生這個職位所抱持的責任感。

4.「生活就是這樣，昨天還在埋怨人生的我們，今天卻又覺得自己是最幸運的那個。」

生活有趣的地方在於充滿著未知的變化，很多人會因為今天諸事不順而覺得自己是世界上最不幸的人，但明天也許會是很棒的一天，抱持著這樣的希望等待著每天的到來，也許能讓生活變得更值得期待。

5.「孩子們是不會說謊的，他們跟大人不同，痛或不痛都會照實說，但大人們卻會在不舒服時強裝沒事。」

隨著年齡增長，我們漸漸學會了偽裝，當爸媽打電話來關心最近如何時，即使這陣子過得很不好，還是會笑著說沒事，這並不是因為人們變得愛說謊，而是不希望愛的人擔心，所以選擇戴上面具，隱瞞自己最脆弱的一面。

6.「如果想哭就哭，他們就會認為我們年紀還小，所以我們才故作堅強，勉強自己故作堅強。」

長大成人之後的我們，並不是刻意要故作堅強，而是害怕流露出脆弱的一面，會被人認為不夠成熟。眼淚並不是幼稚的象徵，適時地展現內心的脆弱和悲傷，不勉強自己成為他人眼中的成熟大人，也許才是對心理健康比較好的做法。

7.「我和妳交往，不是要和妳結婚，而是想和妳生活一輩子。」

也許，愛情最好的結局並不是步入禮堂，而是你把我放進了你的生活裡面，人生中無論是重要或平凡的片刻，都有你在我身邊，跟我一起過生活，分擔我的悲傷和眼淚，跟我一起大笑著慶祝好事發生，直到我們兩個都白髮蒼蒼，依然陪伴在彼此身旁。

以上7句《機智醫生生活》的暖心台詞，希望能撫慰你的心，在這段因為疫情而煩悶不已的日子當中找回力量，繼續走下去。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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