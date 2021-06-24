從赤貧變年收上億日圓的富豪！日本超強實業家傳授「讓人變有錢」4個關鍵習慣

專科畢業23歲陷入赤貧，曾經3天沒吃飯，水電、瓦斯也被停，到8年後成為展店240間店、年收上億日圓的成功經營者，日本連鎖美容院EARTH的社長山下誠司不藏私的分享自己致富的簡單方法，不花錢、不用高學歷、也不用天賦，就從改變習慣開始，「你可以忽視不重要的99%，但對於關鍵的1%，就要無限堅持。」堅持關鍵習慣，就能讓人無痛養出富體質。

學會恰到好處的讚美，就能成為會賺錢的人

以自己身處的美容業為例，山下誠司發現懂得賺錢的美容師，都很會讚美對方或對方喜歡的事物。每次服務客人時，應該都至少要讚美三次。讚美他人時，內容固然重要，但是次數也很重要。只讚美一次的話，對方會懷疑你是在說客套話，而不會當真。要讓對方知道你是真心的，那就要讚美三次。他舉例當時搬遷EARTH 金山店並重新裝潢時，就開始尋找適合地點和物件。那時車站附近的一處大樓，總共吸引將近十五間企業競標。與大樓所有者見面時，山下感覺到所有者把那棟建築物當成自己的孩子一般疼愛。建築物本身的設計搭配上煉瓦的外觀，確實脫俗又出眾。

「這是您自己設計的嗎？真是美得沒話說！」

「品味好到令人驚嘆！」

「這棟美式風格的建築，看一眼就會被它吸引！」

山下不厭其煩地稱讚那棟建築三次以上，大樓所有者才愉快地說：「你真有眼光。我曾經在芝加哥求學，這棟建築對我來說就像我的孩子一樣，哪個父母不喜歡聽到自己的孩子被誇獎呢。」最後就成功簽約了。EARTH朝會時，山下也會要求員工兩人一組，輪流讚美對方一分鐘。這種讚美訓練，能幫助我們更快找出對方喜好。不會賺錢的人，會將自己喜歡的事物，強迫推銷給對方。先學會傾聽，再配合對方喜好才是最好的方法。

不做違背自我美學的事

「跟大家一樣的做事方法，做出跟大家一樣的成果，一點都不酷」，當山下面對選擇的關卡、猶豫不決時，他就會用酷不酷來選擇生活方式。透過自我美學判斷該不該採取行動，並且貫徹自己覺得很酷的原則，並持之以恆。只要是打從心裡認同的理念，身體自然會採取行動。

想得到什麼，就要先懂得吃虧

所有的習慣中，山下最看重這個，他舉例自己的吃虧就是比別人早起，在他剛成為美容師時，當時的業界風氣是通宵工作的夜貓子比較有利，因為無論是剪髮練習、會議或講習，都在晚上舉行。但他成為店長後，制定明確的早晨打卡時間，短短兩年，EARTH銀座店的每月營業額就成長三倍（從800萬圓成長至2,400萬圓）。

早起改變了員工的時間分配方式，他們變得會主動利用空檔時間。例如趁著染髮或燙髮的等待時間（15至30分鐘），到店外去發傳單。因為早上這個時間帶，能讓人理性工作，所以被客訴、犯錯的情況也會跟著減少。

得觀察細節才會成功

有一次，山下和Prowise公司的平野喜直社長前往新潟，進行展店的設點調查。平野社長有跟在重量級政治人物身邊的經驗，所以他工作起來膽大心細。此外，他在日本各地有從事各業種的展店開發和經驗，因此直覺也十分敏銳。比方說，即使是第一次去的地方，平野社長也能透過他的雷達，找出在地的美味餐廳，而且從來沒有踩到過地雷。這可不是因為網路評價或旅遊指南，而是因為他懂得觀察店家的「細節」。

「山下，你看那間店的招牌髒髒的，所以裡面的東西大概也不怎麼樣。」

「那間店的店員，背影沒有給人霸氣的感覺，料理應該不怎麼好吃。」

「那間店的入口長滿雜草，大概也沒什麼令人期待的料理吧。」

平野社長彷彿拿著放大鏡在觀察每個細節，挖掘細節背後的本質。山下也分享自己看人的六大細節：

1.從聲音看人格

聲音也是有表情的。一流人士的聲音是有深度的，給人一種有態度的感覺。聲音宏亮的人，活潑、幽默、社交性強。音調平淡又沒有抑揚頓挫的人，個性上往往比較保守內向。

2.從吃法看基本態度

比方說，吃吃到飽的時候，有些人想要多種菜色都夾一點吃吃看；有些人會反覆夾取相同菜色；還有些人非得把所有的菜色都吃過一遍才甘心，每個人都有不同的夾菜方式。食欲是人的最根本欲望，因此一個人最本質的價值觀，就會濃縮並展現在食欲上。

3.從走路方式看生存之道

比方說，醫院裡的護士走起路來，都是輕快如風、充滿朝氣。護士是用能振奮病人精神的方式在走路。走路有氣無力的人，工作起來也會有氣無力。走路以自我為中心、不讓不閃的人，平常待人處事也很自我。走路方式透露出一個人的生存之道。

4.從合身感看品味

關於流行時尚，最重要的是服裝是否合身，好不好看反倒其次。穿著一套合身的衣服，不僅能讓本人，還能讓周圍的人都感到舒服。

5.從膚質看進取心

肌膚狀況會透露出一個人的心理狀態。負面思考的人，皮膚偏暗沉。其中一個原因，就是壓力會讓腸內環境變差，引起皮膚問題。反之，正面思考的人，皮膚光亮又有彈性。

6.從對弱者的態度看本性

已故的教育學家森信三老師，曾在其著書《修身教授錄 一日一言》中寫道：「面對下屬晚輩時，不能因為對方地位比自己低，就用粗魯無禮的言詞相待。這是一般人很容易忽略的細節，當我們看待一個人對待下屬晚輩的態度，就能看出一個人的人品。」（※一）我十分認同這段話。一個人面對下屬晚輩、社會上的弱勢族群，若表現得蠻橫霸道，問題恐怕就出在他的人格上。絕大多數的本質都能從細節看出來。即使只是一舉手一投足，也能傳達出當事者的情緒或心情。從頭頂到腳底，都不輕忽大意。想要年收上億圓，就在於對如何發聲、吃飯、走路的各個細節都要講究，才能展現出最好的自己。

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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