居家防疫悶壞了！《鄧一個人咖啡》陪你調適「心理毒性」　勇敢克服不安全感

居家防疫的你悶壞了嗎？雖然WFH可以不用正面面對主管給的壓力，但以前一下班就能和三五好友聚餐、小酌來抒發心情，如今只能待在家中練習專注、沉澱或是獨立思考，與自己相處一整天後，到了該入睡的時間卻總是失眠，內心長期被壓抑住的寂寞、孤獨瞬間湧上心頭，甚至開始變得更加憂鬱。

除了孤獨感倍增之外，也有家庭因為長時間關在同一個屋簷下，摩擦越來越多。這次的疫情同時也讓許多人對未來感到迷茫，尤其是因此失去生財工具、經濟受到挑戰、無法維持日常家計的行業，對他們而言，可能連最基本的生活開銷都已經無法負荷，再加上不斷更新的確診、死亡人數，動盪不安的時代難免使人陷入恐慌，對往後的生活感到擔憂、焦慮。

在病毒猖獗的非常時期，為了保命我們只能待在家中防疫，而這些排山倒海而來的焦慮、憂鬱，自然也在我們心中變成難以克服的心理病毒，鄧惠文醫師本週五（25日）將在《鄧一個人咖啡》教你如何調適「心理毒性」，勇敢去克服內心的不安全感吧！

更多《鄧一個人咖啡》的節目資訊，請準時鎖定《姊妹淘》、《NOWnews今日新聞》。

姊妹淘 Facebook https://www.facebook.com/babyou.com.tw/