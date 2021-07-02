你以為不可能發生的，都慢慢在發生中 在不平靜的時代裡，安靜地做喜歡的自己

呆坐在巴黎鐵塔前，點一杯加了奶的咖啡不說話。散步在羅馬街頭，緩步走向我的男孩對我眨了幾次眼睛，我害羞紅了雙頰。進入某一個酒吧，還在認真看菜單要點什麼，結果酒保送上了一杯酒說：「對面那個男孩請你的。」我低頭微笑不語。整整一年，彷彿困在沙洲孤島，快忘了坐飛機出國是什麼樣的感覺，腦海卻不時出現過往旅行時發生的點點滴滴。

一個人的旅行，把所有時間精力都去給了任性。花大筆的錢去坐船、博物館、去吃米其林推薦的美味餐廳，花少少的錢住青年旅館，搭隔夜巴士去下一個城鎮，有時候一天走路超過三十公里，一直走一直走，腳都走腫了，有時候不想出門，我會睡到自然醒，去超市買青菜、馬鈴薯跟義大利麵，做一頓好吃的奶油培根海鮮麵，配一瓶微甜帶酸的紅酒，悠哉地度過一個下午，陪旅館的管家聊天，聊聊哲學還有人生的意義。

昨日粉絲興奮的說：「雪兒，妳可以來歐盟國家！」根據6月16日的消息，歐盟已達成協議，開放非必要旅行的名單加入美國與其他七個地區，其中包括台灣。我很哀怨回：「可是不知道幾時才能打得到疫苗。」畢竟如今全球疫苗短缺，許多國家都急需疫苗對抗病毒，粉絲說似乎只需要篩檢陰性證明就可以進入。

朋友說大約秋天就想回歐洲，畢竟在那邊他還有工作，一個習慣在歐洲生活的人，即使台灣是根，但歐洲才是他的歸宿，他問我「你想來嗎？」我毫不猶豫的點點頭。不管哪一天，我都在期待疫情解封的那一刻，相信是春暖花開，相信是極光飛舞，相信街角有一個男孩對你微笑，但在這之前我還是會好好的待在原地，我說：「都等待了一年，不差這半時片刻，因為疫情關係，相隔兩地的情侶早已經習慣了遠距離戀愛，居家工作的人也習慣在孩提的吵鬧聲中完成報告，線上學習的學生早已經學會各種掛網的技巧，你以為不可能發生的，都慢慢在發生中。」

風暴終將慢慢平息，然後再起，而我們都要學會在不平靜的時代裡，安靜的做喜歡的自己。

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