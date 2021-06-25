我們回不去了，但可以一起往前走

▲「撐過這一陣子就好了」，相信這句話是很多人最近的心聲。其實在感情裡，我們也經常有這樣的心態。（圖／Shutterstock）

「撐過這一陣子就好了」──相信這句話是很多人最近的心聲。

其實在感情裡，我們也經常有這樣的心態，比如另一半突然需要調到外地工作半年、需要出國遊學一年、甚至是剛結婚時須要住婆家一陣子、剛生小孩時夫妻手忙腳亂天天爭吵……這種時候我們都會想，「撐過這一陣子就好了」。

可是，後來往往都沒有好。

那是一種無以名狀的挫敗，明明阻礙在彼此之間的絆腳石終於被移除，可是無論如何就是回不到過去的親密，即使兩人都有心，卻再也回不到過去，為什麼會這樣？其實誰都不知道，只能遺憾地想，或許是兩個人之間的感情不夠深厚吧，才會在消磨之中被耗盡。

原本我也是這麼認為的，但直到這次的三級警戒，我卻好像意外的發現了答案，那就是：有些人缺乏往前走的意識。

前兩天在跟朋友討論，為什麼撐不住的，都是那些原本生意不錯的店家。

三級警戒開始後，店家們不得不開始做外帶，而悶在家裡出不了門的我，口腹之慾卻因此達到了最高點，滿心想著以往吃過的美食，手機滑一滑，忍不住就開始叫外送，可是那些記憶中好吃的東西，透過吳伯毅送到家時，卻通通變得沒那麼好吃了。

我明白有些東西放涼了會變難吃，悶在便當盒裡口感也會變糟，可真正令人覺得失落的，是那種因陋就簡的潦草，大小不太合用的便當盒、隨意擺放的配菜，明明叫的是晚餐，飲料杯卻跟早餐店一樣，以前在店裡吹著冷氣配著裝潢，覺得價格完全沒問題的菜色，裝在隨意的拋棄餐具裡送來，打開時總會有一種驚愕是：「蛤？這樣就要三百？」

抱持著撐過這一陣子就好了的想法，一切都充滿了「及格就好」的隨便，當然，警戒會解除，要這些餐廳為了這短短幾個月去開模訂製自己的餐具，好像也不現實，可是我卻在想，即使撐過去了，大概也回不去吧？因為在這短短的一、兩個月裡，他們質量大幅下降的餐點，會促使我去開發新的餐廳、培養新的習慣，更何況，即便知道這一切都是因為疫情的關係，可是不如預期的消費體驗已經成為事實，解封之後，恐怕我對這些餐廳的喜愛也淡了。

原來過去，是永遠回不去的。

我們常常說，人生不像童話故事，王子和公主在一起並不是結束而是開始，可是在人生有所變動時，我們卻仍經常僥倖地想著「忍一忍就過了」，因為兩個人要磨合出一套彼此都能接受的相處模式，是非常需要運氣和力氣的事，那不僅僅是感情深淺的問題，更多的是考驗彼此溝通和協調能力。每一段穩定的關係，都是踩過滿地荊棘才能達到的境界，好不容易該爭執的爭完了、幾次炸的皮開肉綻終於摸清彼此的地雷所在了，我們珍惜現在好不容易得來的穩定，是因為誰都沒有把握，要是再來一次，我們還會不會成功。

所以遇到考驗和變動時，我們總想著撐一撐、想著忍一忍，是不是過了這道坎，就可以繼續沿用之前好不容易才建立的模式。

但是人生是沒有暫停鍵的，我們對於情感交流的需要、就像是身體對於進食的需要一樣，在警戒時期，某些餐廳想著撐過去就回復正常了，但消費者卻已經悄悄地培養出了其他的口袋名單，這不是體諒不體諒的問題，而是人都得活下去。

我的意思不是說感情遇到困難時我們就向外發展，事實上，我見過一個例子是，我有個朋友和另一半因為工作暫時被迫分隔兩地，原本約會的時間空閒下來，只好各自找事情填空，我朋友和同事一起報名了一個韓語課程，從此對韓國的一切產生濃厚興趣，連在家做菜都開始煮海鮮煎餅，半年多後她和男友重新會合，卻發現兩人變得沒有話題了，她感興趣的韓國事物，男友完全一竅不通也沒興致，原來一旦走散了，就沒有重聚的可能。

所以，在遇到考驗時，別僥倖地想著「撐過這一陣子就好了」。再累也要磨合出新的相處方式、再害怕也要嘗試新的交流模式，因為我們都是回不到過去的，只能一起往前走，才有機會找到下一塊美麗的休息之地。

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