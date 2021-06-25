▲無論跟一個人相處多久，一直以來多麼認真傾聽他的想法，一定都有未曾觸碰過的地方。（圖／Shutterstock）

愈熟悉的人，更要跨出聊天的舒適圈 「新鮮感」是懂得挖掘伴侶陌生的那一面

前陣子為了寫一篇關於 80 年代懷舊電玩的文章，找了許多資料，看了好幾部當代電影，還訪問了不少曾歷經當年電動間盛況的朋友。

意外發現，原來要與這些男性聊天，除了當兵，電動間的回憶也足夠讓他們講上老半天，而且神采飛揚，眼睛發光。

快截稿時，跟先生隨口聊起以前的電動間文化。意料不到，現在只打 candy crush 的他居然從小時候偷去柑仔店深處偷看人打《大金剛》、《小精靈》說起，講到電動機台如何從「桌上型機台」演變成大型機台，曾在西門町引領風潮，成為青少年朝聖之地。賭博電玩風行的盛世，他還不小心闖入過，聽他描述其中刀光劍影，我目瞪口呆。

認識八年，從來不知道他有這些故事。

也許是生活中沒有機會讓他提起這段回憶，也許是我對他還瞭解太少。

突然覺得這是個不錯的縫隙。畢竟兩個人太了解彼此，有時相處就成為習慣。偶然陌生一面閃現，有種從另一種角度去認識這個人的新鮮感，頗為有趣。

其實根源就是，無論以前曾如何著迷電動，如今他與我都是不打電動的人，連手遊都不玩，自然不會聊起這類話題。反而因為工作，才有了這難得機會，讓我更了解他，也讓他發現「哦原來你以前也是會混電動間的屁孩啊。」

很多人常說，「新鮮感」是維繫情感熱度的重要元素。新鮮感也許可以是一束突如其來的花，臨時起意的一趟未知旅程，一起去做一件未嘗試的事情。

而我想，新鮮感的另一個來源，是懂得去挖掘伴侶陌生的那一面，或者說，長久以來沒有好好去了解的他的一部分。

比方最近有朋友在臉書上說，疫情的關係，公衛、醫療問題成為社會關注焦點。某天看新聞時，專業工程師的伴侶突然侃侃而談世界傳染病史、公衛政策，讓他非常訝異。一聊之下才知道，原來伴侶對醫療人文很有興趣。

「他沒講我真沒發現，書架上真的滿滿一櫃醫療相關的書！」朋友說道。

無論跟一個人相處多久，一直以來多麼認真傾聽他的想法，一定都有未曾觸碰過的地方。未必是秘密，只是或許對方也覺得那是無足掛齒的小事，自己都忽略了。

現在待在家時間變多，有時候兩人對話只剩「晚上吃什麼？」、「我要去睡覺了」、「你在幹嘛？」不免碰上沒有新鮮話題的窘境（忍不住好奇，其他伴侶或家人 WFH 會聊些什麼呢？）

其實聊天話題也有「舒適圈」，多聊雖不容易擦槍走火，但久了難免欲振乏力。勵志文章老愛勸人跨出舒適圈找自己，若還做不到，不妨先從找新話題做起，讓陌生的話題，發現彼此的另一面。

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