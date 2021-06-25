壓力太大造成「假性失眠」？鄧惠文：「耍廢」是在保護你的內在！

居家防疫的這段期間，所有生活都被迫只能在家裡這個有限的空間中進行，不管是工作還是休閒娛樂，沒辦法跟未同住在一起的家人朋友們聚會閒聊，這樣長期與外界的隔絕狀態，是不是讓你覺得生活沒有動力，每天都累積了好多壓力卻無處釋放？鄧惠文醫師在今（25日）《鄧一個人咖啡》的直播中，與大家分享「面對疫情之下所產生的慢性壓力」到底該如何去面對？

首先，鄧惠文醫師請大家做「自我檢測」，照顧自己的心靈最重要的就是「自我觀察」的能力，了解自己的心情、身體變化，人生有一些機會讓我們面對生命的脆弱，會讓我們更踏實、更珍惜我們擁有的。但如果太過度，甚至是造成身體上的緊繃、不舒服，就是「焦慮」的狀態。但所謂的焦慮並不是說「你不對」，只是在面對壓力時，身體的自律神經產生了因應的變化，所以發現自己有這樣的狀況時，你可以去注意身體的變化。

因為疫情的關係，許多人無法跟家人及朋友見面，少了以往親密的互動，開始會產生寂寞、憂鬱的感覺。鄧醫師提醒，其實在這種獨處、壓力之下，是認識自己的好時機，平時我們認識的只是自己的一部分，現在這個階段也許你的人生價值觀會受到挑戰，但你會發現原來你有一些內在很深層的觀念甚至是個性，平常都沒有機會去碰觸到，可以藉此去認識。

面對疫情，一個人的空間可以怎麼樣打造？很多人可能會覺得在家沒有自己的房間所以連帶著沒有個人空間，要在家弄出一個房間確實不簡單，但打造一個屬於自己的「角落」就容易一點，你會開始有心靈空間的感覺，到那邊就會有一種「儀式性」，如果你沒有一個屬於自己的空間，心情就會很難安定下來。當你到很寂寞、很焦慮時，要透過「想法」去改變其實很難，鄧醫師推薦大家，可以透過做一些身體的伸展，調適你的呼吸，某一些伸展的動作是可以改變「腦波」，讓自己放鬆。

鄧醫師也分享哲學家阿蘭的《論幸福》著作，裡頭提到，當你的心情很煩亂時，最忌諱跟自己說「我一定有什麼沒想通的」、「我要改變自己的想法」，這些都緩不濟急，只會讓你更有挫折感。當你的心裡有一場風暴時，你可以試著站「旁邊」一點去觀看，告訴自己現在要做的就是「承受」、「不要急」，不要急著要去思考，你需要的只是「身體的放鬆」。

如果大家出現輕微負面的症狀時，不要逃避，找一些讓自己有「意義感」的事情，往內看去肯定一些寂寞、空虛，它都是有存在價值的。鄧醫師也說到，「耍廢」是現代人失去的功能，如果你平時壓力很大，現在會想耍廢，那是好事，是你在保護自我內在。

很多人從小被灌輸「超我」的概念，你每天都會督促自己要有用，但現在這個時機，我們要感覺的是「being」，不一定要「doing」，可以認識自己的內在、感受自己的存在，不一定要努力幹活。

很多人對於疫情的不穩定性感到擔憂，會開始出現寫遺書、分配財產、交代後事的念頭，但總覺得家人不願意面對。鄧醫師認為，想把自己的事交代好是好的，如果你不斷想去跟家人談論這件事，家人都不願聽的話，你可以去思考「是不是自己的控制感跟責任感太強」？強到家人覺得已經不受控，所以選擇去逃避，要記得，你能管的只有你「自己的位置」，剩下的就是「放鬆」。

很多網友反應，最近失眠的狀況很嚴重到底該怎麼辦？鄧醫師建議，不要自己嚇自己，你不一定真的是失眠症，因為最近集體壓力很大，也許你只是對外在的氣氛敏感或是內在覺得悶。她提醒大家可以觀察幾項事情：

第一，是不是運動量減少了？

第二，咖啡因是不是攝取過多？

第三，睡前不要看新聞或是會擾動你心情的東西，如果看螢幕的時間增加，其實會影響到睡眠。

鄧醫師分享自身為例，希望大家不要害怕自己失眠，很多外在的因素都是導致睡不好的原因，「並非」真的有失眠症，把自己睡前的儀式做好，試著想些會讓你愉悅的事情，讓自己好好放鬆，或是試著冥想，跟自己聊聊「這一天自己過得怎麼樣」，這些都是能夠幫助睡眠的事情。

如果你是因為好不容易到睡前才有時間而捨不得睡覺的話，這就是一個訊號，告訴你白天要創造出比較多的獨處時間給自己，才能有效克服睡前種種的依依不捨。