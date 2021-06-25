作家H：我只是想談個戀愛，怎麼就被打成小三了？

▲和你的相遇是浪漫的。我只是想談個戀愛，怎麼就被打成小三了？（圖／Shutterstock）

和你的相遇是浪漫的。

我沒想過，在我對於愛情已經失去任何浪漫想像的這時候，還可以在朋友的聚會上碰見你。你一點都不特別，卻對我特別溫柔。你一點都不帥氣，卻跟我特別有默契。你一點都不顯擺，卻對我特別大方。這樣的你，就那樣輕易地，走進了我的心底。

我們從一開始的互相試探，寒暄問暖，一直到後來在深夜裡的訊息對傳，無話不談，終於我們才開始聊到出去走走，單獨碰面，也因為這樣的接觸，我們開始了曖昧，進階成愛意，進化到愛情。

你沒有許諾我任何未來，但是在兩人身心合一之後，我知道你自有打算，我知道我即將走進你的生命，我也知道，你將進入我的生活。

一切的細節，都如我幻想中那般美好，那樣順利。

然而，就在幾天後，我發現你那支在和我約會時從來不曾發出聲音的手機，它捎來恐懼。你的臉色凝重，我看得出不安。在這時你已經是我最重要的人生伴侶，我怎麼能讓你如此緊張。於是我安撫你，勸誘你，希望你跟我分享，你的焦慮。

幾番折騰後，你說出口，你其實背後有個婚姻，然而那是段慘絕人寰的過程，你不想多提，卻因為你和那個人一開始的信任，有了小朋友，導致你無法輕易放手。你在我面前哭了，像個小孩。我知道，你有你的苦衷，悲痛。我說了，不管如何，我會陪在你身邊，而你也回頭抱緊我，要我相信，你一定會解決你的問題，來到我的身邊，和我組織真正的家庭。

我相信你。

於是從那一天開始之後，我盡量配合你。我不能主動地聯絡你，怕會驚動到你的法定另一半，即使那個人對我們來說，根本就是個障礙物。當節日來臨時，我必須躲在暗地裡，看著身邊以及路上的人們帶著各式的笑容，喜滋滋地度過他們的歡樂時光，而我，卻永遠只能如浪浪一般，躲在街道上最不起眼的角落，深怕被人看穿我心底的秘密。

慢慢地，我對你的愛，開始變成逼迫。主要原因是你說過的承諾、期限，最後連一些最小的保證，都變成泡影。這讓我形成憂鬱，我的笑容，比起認識你之前還要來得少的多，取而代之的，是我們倆之間的爭吵。零星的，延伸地、擴大地，連綿不絕地爭吵，佔據了我們通訊軟體裡面的空間。最一開始的那些粉紅氛圍，似乎早就被這整個系統給刪除了。

當我給出最後期限，你做出最後保證之後的一個禮拜，我發現我發的訊息再也沒人收到，我打出的電話永遠是關機時，我知道我被你全面封鎖了。我的胃不停地湧出胃酸，導致我極度想要乾嘔。

這件事情在這世界上，像是沒發生過一樣，但在我身上，卻是被下了個烙記。我終於知道，我曾經是個小三，而你，從來沒想過離婚。而我們，從頭到尾，就是在扮演一場，在你略顯枯燥的婚姻中，加些潤滑作用的戲碼而已。

如果可以，有誰能告訴我，將這段記憶刪除，包括那一開始的甜蜜，在最後看來，都更顯諷刺⋯⋯

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