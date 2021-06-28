蔡侑霖專欄／「躺平族」不敢買東西、低慾望過日子　30+歲的生活拉警報

疫情之下影響民生消費的這兩年，整體社會的市場趨勢從就業找工作到日常生活的三觀，患得患失的節奏延續負能量、意興闌珊看待日子重新來過。聽到當代年輕人嘴裡消遣說著：「阿姨，我不想努力了！」、「做善事不見得會有好報，就算有，什麼時候才有好報？」、「上班又加班，太難了！何時才會賺大錢？」種種心累又無助感，似乎直接了當透露出「再怎麼努力，人生也頂多如此！」那麼，活在當下、享受大過於未來，實在無須再討論明天、那些不確切的以後。

真相如此血淋淋，我們真的有這麼「爛泥」嗎？

我身旁有個叫Louis的博士朋友，一路為了學位，努力勤奮唸書及深造，終於可以發揮專長回到職場上工作，幾年過去卻發現過往所學的課程，無法如期實際貫徹在職務，於是產生嚴重「心有餘而力不足」心灰意冷的碰壁感，上司質疑能力，同儕也大言不慚對他消遣：「Louis啊，你不是高材生嗎？怎一點抗壓都撐不住，這個問題你得完成啊，怎會無解回應呢？」他無奈緘默很久。

是啊，晚些時日步入職場，的確容易水土不服，處處撞牆；經驗不多的情況下，幾年後Louis卻意外領會到一個事實：「我確實就是對於傳統世俗的拚命感到疲倦、心累，可能再努力多年，也達不到像上一代的財富豐厚，或者真的要拚死拚活多年，然後成了車奴、貸款奴，才稱得上成年大人。然後呢，替別人打工打一輩子，學歷不是重點，錢到口袋才是真正生存要件，生活只是假掰儀式感罷了！」

他也說當時會去這家企業單純衝著品牌名氣大、成立多年資本額可觀雄厚，總有品牌迷思；後來做著做著發現不喜歡職務內容，自己必須獨力承受過大壓力，就認為人生一輩子苦短，健康還是最重要，悄悄就捎信離職。

對於此刻，買房買車他一點都不感興趣，也不在乎朋友及旁人怎麼評論、批判。如今社會民風更開放，你不用證明出人頭地，不用得追求庸俗意義上的成功。人生苦又短，開心就行，不然呢？到底要證明什麼給誰看，誰又有資格判定成功的標準？

五個「不」才是現今年輕人的生活觀！世俗說得成功，那又怎樣？

經濟每年還是不景氣，存錢變得難上加困，生活持續苦哈哈，成家立業對於現代年輕人而言，只是過去老掉牙的舊思維。許多過30+歲分水嶺的當代青年，要上不上、要下也其實沒那麼糟，卡在「勉強還過得去」灰色地帶夾縫中求生存，自己過活或許可辦到，但如果要「養家活口、結婚分工給家用、每月繳貸款、還清信用卡全部應繳額」卻成了無形的夢魘，想逃避太麻煩，那麼，就乾脆不要去實現。

意外地，風氣輾轉產生「不去消費、不要買車、不買房子、不去結婚、不生孩子」這五個「不實踐、做不到」消極又低靡的心態，任何人都一樣，社會趨勢就是如此，那麼，幹嘛還要努力？努力也不見得獲得回報及報酬，心累無奈，這些理由影響「產值最高」的青壯年族群，得過且過的原因卻來自：

1、起跑點不公，學歷只是門檻，不會特別加薪，那還要高學歷幹嘛？

2、上班就是得要加班，不加班就是不合群，始終被上一輩的「責任制」綁架。

3、沒有錢不會怎樣，那就少點慾望，生活還是可以過，不是嗎？

4、過度努力，自尊有時也會受傷，就算了！人生苦短，總是在抗壓對自己身體不太好。

5、如果有失敗的機會，乾脆放棄別去碰，才是活在當下，自己的時間很寶貴。

以上口號，最常出現在若有似無的安慰人心、心靈雞湯的鼓勵毒金句，更是直接為很多一直以來充滿迷惘困惑，不知所措的7、8、9年級生給出了一個回應與指明一條道路，也就是「站立不起來，又不甘願跪著，那就自然躺平吧！」其中意旨：「做不到，也做不好，人生就這樣就好；無須嘗試、不必冒險，因為自己就是軟爛；自尊重要，脾氣難控，何必要圓滑對待他人。」

多年後，這些「躺平族」的當代青年，並不會更積極看待人生安排，只會加倍「怨懟社會、歸咎市場、埋怨人生」如同傳染病一樣，由思想與行動倡導「偽」的人生觀，漣漪效應帶動之下，這輩子要多有錢、貴人相助、被幸運之神眷顧，不去努力改變人生情節，又想坐享其成，每況愈下也只是剛好而已。

相反地，破繭而出又不安於室的年輕人，更可以掌握時局，從生活細節改變習慣，重新規劃去洗牌前進方向，你說跟「躺平族」相比，更是多了額外看透時局的機會，共振同頻率及相同思維的周圍人，難道還會離目的地更遠嗎？想得到豐沃報酬，不是單有空想，而是表裡如一先開工、後持續。

別再說起跑點不公平，就算有失衡的狀態，遲早跟上，也只是時間長短問題，並非沒機會到達不了目的地。與其埋怨感嘆，唧唧歪歪人生多苦、多悲哀，為何不起身調整短命又窘境的當下？

缺什麼，就想辦法去追求；不追求，哪知道是哪個環節出問題！

不可否認，正能量滿滿的人，樂於分享去讓困惑者接收聽到「順其自然」這四個字，都像施打麻醉劑為此時此刻的故事結果，拜託全世界替困惑者、沒自信又沒把握的人禱告停滯幾秒鐘，事後，接收者或多或少產生了心理作用，潛移默化把事實的真相，不管好壞，一切歸納「我盡力了！」、「如果結局如何，都是上天安排，問題都將不在自己身上」到這，聽起來都順勢般的合理、符合人性常規，但事實上真的都盡力了嗎？都問心無愧了嗎？

答案是：不見得。

但唯一可以確定的是，困惑者、沒自信又沒把握的人將逐漸慢慢洩氣，開始旁敲推測找出理由可以支撐自己立足的方式，最終導致「算了！放棄吧」、「本來就不合適，為什麼要如此拚命？」聽完，這四個字可說是慢性中毒的隻字，埋伏在日常生活中，透過關係與情感勒索，使人最後喪氣、瘸狼渴疾。

日常生活裡，我們總會努力不懈去追求更高的工作成就、過日子的品質、甚至為某件事去嘗試挑戰自己的未知潛能，過程中還知道不可以偷懶怠惰，有趣地，當走到抉擇分岔路口時，就會突然迷茫當時讓自己努力堅持的目的是什麼，到最後卻沒有得到想要的結果，反而徒勞無功，怪罪自己究竟在幹什麼。你該實際去改變的，去推翻的，為何不立即去執行革命？

1、錢不夠花，不是要你繼續存小錢，而是想辦法去開源、斜槓有額外收入進帳。

2、省小錢花大錢；與其一直挨餓，還不如吃好又吃飽，才有力氣幹活。

3、想要讓生活變好，就訂下目標去追求實踐，不是持續當酸民，妒忌有錢又有本事的人。

4、結不結婚不是重點，重點是，結婚會不會讓兩個人彼此生活更好；如果不會，就不要結了！

5、不要逃避害怕的人事物，直球對決，才是成熟面對缺點及自己劣勢在哪。

6、鼓吹存錢，還不如想辦法投資基金、保險股票抑或有價值標的；錢滾錢才會更有錢。

7、人生哪來的勝利組；標準不一，凡求身體健康、身上有點閒錢、雙親健在，才是實際沒負擔的自在。

8、工作收入不高，為什麼不換工作？死水般的固定薪，當下或許好，頂多就是沒未來、沒希望。

願意放下身段與別人虛心求教，才是不分年紀的日常難事，而固執地自以為是、不願意改進自身的不足，則是日子越過越苦的主因。想讓日子變好，先讓自己的心態變好才行。從每天的生活到更長的生命路程，永遠都離不開「人與人相處關係」，運作中也絕對少不了「人」的運作。

日常的怪奇事件中，請都提醒自己不要忘記自己的初衷，待人處事上也反覆提醒自己，不要成為有討厭嘴臉的那些大人；當然，繼續選擇逃避或當個稱職的「躺平族」，也只是爽在當下、找藉口往地洞鑽，本末倒置去合理化「懶惰、妒忌、得過且過」所有行為藉口；換來的代價可能是得不償失。在該努力且最有體力的年紀，先選擇放棄、提早過安逸，不去釐清「先有生存，後有生活」背後的意涵，很有可能這輩子低靡、沒太多錢在身上，現實會先打臉你的日子，繼續苦下去。

蔡侑霖首本重磅新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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