▲有的人該淘汰就別硬留，留在身邊心也不在你身上，生活已經夠苦悶，不缺一個替自己找麻煩的人。（圖／Shutterstock）

真心談感情，難免遇到爛人爛事，當我們專注投入卻長出拐瓜劣棗，怨不得別人，只能嘆自己太善良，個性好到讓別人騎到頭上，說到底，挑對象還是要再三思考，找不到對象無所謂，別找個對象回來虐待自己，有的人該淘汰就別硬留，留在身邊心也不在你身上，生活已經夠苦悶，不缺一個替自己找麻煩的人。

站在不同立場看待愛情，也許我們都要有合則來，不合則去的精神，別怕失去，只怕不公平，經營愛情就怕遇到薄情人，這回就來談談我這兩天蒐集的心事，分別解題，或許能幫到正在迷惘中的你。

【心事1：前男友劈腿不只一次，被發現的至少三個，前男友還很白痴的把汽車旅館發票和其他發票放一起，全被我發現。】

看到這內心不禁三把火，燒得反胃、燒得鼻酸、燒得崩潰。

坦白講，要是在各新聞上看見相似事件，除了勸分手外，似乎沒有別的建言可提出，不過回到自己身上捫心自問，當一段感情愛得濃烈時，誰都曉得，經營多年的情感是包裹著愛情、挾帶著親情、裝載著信任、混合著默契，無法當他沒來過生命，又怎能視他不見，兩人緣分不是說斷就能斷的。

有人說愛情少不了包容，談包容能力誰都行，只是包容是因人而異，並不是人人都適合「包容」二字，有些人撐不起就是撐不起，給再多包容都是丟入馬桶，沖到化糞池，面對任何一段感情，不該忍受的就別忍氣吞聲，該反擊的請別手軟，感情是兩個人的事，不是一人做主就是全部。

哪天等你想開了，你會清楚知道：

愛情可以為了爭執而分開，但別因為被劈腿要自己看得開。

愛情是看人談的，談對的人天天都是熱戀期，談錯的人天天都過期。

【心事2：男朋友睡了朋友】

光看這句話就備感煎熬，卡在愛情與友情之間，痛苦和糾結卡心裡，不上不下形成疙瘩，隨時間越積越多、越疊越大，除了釋懷沒有任何事能將其捨斷。

說句公道話，我沒切身之痛能加以想像，直觀思考這件事，想必是傷心欲絕、肝腸寸斷，說到底，那位男朋友的下半身誠實到殘酷的地步，也是百年難得一見的奇才。

男友睡了朋友這件事，承受的悲傷可想而知是雙倍吧，一來是失去男友，二來是弄丟了朋友，要是真切去模擬心境，我當下反應肯定是咬牙切齒，恨不得把兩個人頭扭斷， 以示憤怒之意，可是理智告訴我，那麼做的話只能宣洩一秒情緒、痛快一分鐘，就得面對罪行，完全無法消化那些有如沼泥的黑暗面。

實際上，有些人的感情真的像八點檔那麼精彩，如果這事件發生在我身上，我知道自己耐性有限，情人和朋友兩個都不留，因為我曉得，爛泥扶不上牆，花時間觀察也沒用，果斷點就此切斷連結，告訴他們苦海無涯，回頭是岸，別在不對的情感中磨耗精力，自己想游泳就去游，別拖第三人下水，缺德！

我們要曉得，一段感情怎麼開始就會怎麼收尾，他背叛了感情，遲早有天也會被人背叛，他可以一時衝動傷害你，有天他也會因任何理由傷害別人，劣質對象留身邊一點意義都沒有。

無論發展到什麼地步，請記得性關係留不住感情，要是能堅持原則，就不會那麼多人心碎。愛情裡越是委屈叫苦的，越是放不下的那個人，等你感到痛的時候，就是放手的最好時機。

【心事3：因為他，人生第一次碰毒品】

相信是人都明白，後悔這兩個字有多煎熬。很多事在投入前，完全不會曉得結果有多嚴重、影響餘生有多大，並非每個人在起頭前就能知道自己投入的是死局，多數人認為自己在局內還有存活前進的機會，以為能贏得一局好棋，事實證明，眼前看見的事情，都只是旁觀者清、當局者迷，而誤入歧途的人，即是被矇了雙眼，迷路的人。

安海瑟薇曾說：「感情是經營來的，但愛是種天份。」套用在這位朋友身上，也許你盲目給他傾心盡力的感情，可是他卻不懂如何好好費心去愛你。

愛，是每個人與生俱來的能力，只是要學習如何愛人、如何被人愛，需要花很長的時間、很大的心力才能學習得好，這代表著感情不但要特別費神經營，經營後還要好好灌溉滋養它，別讓它口渴，不讓它長歪，要給它空間外，也要給它充裕的太陽，才能陪著你長久，不會養著養著就枯萎。

所以我想跟你說，真正愛你的人，不捨得你變壞，真正疼你的人，不願意你不健康，真正把你放心上的人，只想和你賞煙火，根本不會要你去跳火，何況你明知危險還以身試火，燒得自己痛不欲生，燒得渾身是傷，燒得將傷疤存放內心，永久擱在那，無論發生什麼事都不能抹去，那真是你想要的嗎？

很多時候不必多說，你我皆曉得抽開立場看待某些事，你會發覺內心像毛球亂糟糟，整都整不平，說穿了簡直一塌糊塗，若是時間能重來，我相信你寧可自己腦袋空白，也不會盲目追隨後，一生受害。

愛情不必花言巧語，只要投入全心全意，大忌是不把尊重放心裡。

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