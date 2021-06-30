可能跟妳想的不一樣！熟男擇偶時最在乎的「三大重點」

在女性的想像當中，男性挑選結婚對象的條件不外乎長相、身材、職業或會不會做家事等等，可是到目前為止我問了好幾位年紀在35-50歲之間，也就是世人俗稱的適婚年齡的男性，想知道他們在選擇結婚對象有什麼重點（注意，是『結婚』而非『戀愛』人選），結果居然沒有人提到上述任何一項條件，反而說了幾個我想像不到的觀察點讓我相當意外，如果妳還蠻想結婚卻不知道為何總是錯過機會，不妨瞭解一下男人在擇偶時到底會重視哪些事情吧！

一、不要讓他覺得自己是備胎人選

A君說他分別在35歲以及40歲左右，收到不少之前認識的女性的主動邀約。這些女生原本和他都是同事或普通朋友關係，可能雙方有單獨出去過幾次，有過那麼一絲可能，但後來她們遇到更心動的男人之後，就和他疏遠各自談起戀愛（白話文：發現漁場有更大隻的魚就放掉普通魚），變成FB上掛著但是很少聯絡的臉友，過了若干年後，原本的戀情不順利卻也到了拉警報的年紀，發現他似乎還是單身，於是就想嘗試看看。

當然單身男女要怎麼試都可以，可是對A男來說，他的認知是被當成備胎，說更難聽一點就是被當成「回收工具人」，雖然會和這些女性來往打發時間，卻不會當作結婚對象來認真考慮。男女交往彼此有沒有誠意，其實大家都感受的到，畢竟換成是妳，也不會希望有個男人到處亂約人，最後誰也約不到才跑來找妳，而我也建議姊妹們不要因為渴婚就亂槍打鳥，要認真想清楚自己到底為什麼想結婚、是否想清楚維繫婚姻要付出什麼代價？如果妳真的是經歷時間後發現最適合的人就在身邊，就要表現出耐心與專一的態度。

二、拜金並非最惡，只想獲取不想付出才是罪惡

大家很愛罵拜金女，但B君說其實男方自己不夠有錢，所以才會酸女人拜金，畢竟哪個富太太不穿名牌不打扮，她們的另一半也絕對不會嫌她們拜金，因為這些男人完全供應得起。拜金並非男人最討厭的事（前提是他供應得起），但只想獲取卻不願做出相應的付出，才是男人最接受不了的事。

嫁給豪門當少奶奶，就應該知道自己首要任務是開枝散葉、相夫教子，這就代表妳不但要生孩子而且最好生男生，舉手投足要有氣質還要讓公婆疼愛；嫁給大老闆則至少要對時事經濟略懂，還要懂得「分寸感」及「說話藝術」，才能陪先生應酬；喜歡有才華又瀟灑的藝術家，就要認清他通常不太實際、收入也不穩定，想要得到就得相對付出，世界上唯一不求回報的男人只有爸爸。

三、比起外表身材，更重要的是三觀吻合

大家不要覺得男人只靠下半身思考，那只限於「30歲以下」的男性，我再三發現男人對於戀愛或結婚對象的標準其實可以截然不同。如果只要談戀愛，他怎麼寵妳都可以，不管妳們三觀如何不同都沒關係，吵架時他也可以昧著良心哄妳，妳跟他家人不合也沒太大關係，但當想到結婚時，以上每一點都會成為他斟酌的重點，很多女生發現為什麼男友愛情長跑多年不提結婚，又或者分手後很快他就娶了別人，其實那不代表他不愛妳，只是他覺得你們不適合邁入婚姻，女人或許會選擇跟最愛的人結婚，但男人通常是選擇跟最適合的人結婚（當然也可能剛好又是最愛），所以我們常看到許多帥哥最後娶的對象反而是最懂他的那個人，例如藝人宥勝就是個很好的例子。

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