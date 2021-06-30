遇到「極端控制欲」的恐怖情人如何斷捨離？「默許」只是助長他傷害你

每個人對愛情都有著不同的憧憬，有些人追求的是長期的穩定、有些人想要的是一時的快感，當愛情降臨時，往往會不顧一切地墜入情河，但交往後才發現，對方跟自己想的完全不一樣，甚至還有些恐怖，卻又不知如何是好⋯⋯

如何判定他是不是恐怖情人？

1、極端的控制欲：「他可以有自己的生活，但你必須以他為中心」。他們會以自己為中心，讓你的生活一切都掌控在他手裡，不允許你跟任何異性接觸，且常疑神疑鬼，要求要檢查你的通訊軟體。

2、酗酒等不良嗜好：長期的酒精成癮容易導致憂鬱躁鬱等精神問題，酒後往往會出現「負面情緒高昂」的情況。

3、以愛之名傷害你：常會對你有肢體上的暴力及言語上傷害，事後經常用「甜言蜜語」跟你道歉，把「我會這樣都是因為太愛你」掛在嘴邊，真誠地跟你說「下次絕對不會了」。

4、恐嚇要脅：只要吵架或不聽他的話時，便會威脅要到你住的地方、公司去找你，甚至散播你的不雅照。

恐怖情人絕對不是這一兩天才形成的，也絕對不會一兩天就改掉，當你發現另一半好像是恐怖情人時，就要做好隨時「斷開」的心理準備，一旦你心軟、原諒他一次，就會有第二次、第三次，最後想逃也逃不掉，因為他已經抓到你的「弱點」。

首先，千萬不要讓他們察覺到你要離開的心思，當他們起了懷疑之心，就不會輕易放過你，反而更加控制你的一切。你必須要確保自己在一個安全的地方再提分手，如果你是自己租房子，最好是直接退租，或到他不認識也找不到的朋友家中，關掉自己定位系統、封鎖他所有的聯絡資訊跟社交帳號，除了家人之外，不要隨便透露自己到底在哪，他們會鍥而不捨地追查你所有的朋友圈。

切記，不要讓他們有溝通的機會，一開始他可能會用苦肉計告訴你，他多愛你、拜託你不要離開，行不通時，便會開始從你威脅到你全家，你便會心生恐懼，又開始被他掌控，你以為你回去一切就好了，但換來的絕對是一頓毒打。

如果沒辦法下定決心離開他時，你可以問自己「還想不想活？」，因為他們真的不會對你手下留情。

不要把自己的一生都賭在恐怖情人的身上，也許你忘了你最初渴望愛情的模樣，也許你早已千瘡百孔，想著就這樣將就過一生，但你的「默許」或許只是在「助長」他傷害你。不要懷疑自己的價值，不要讓他繼續侵蝕你的心，你還是可以憧憬屬於你的愛情，「快狠準」理清不該存在的關係，迎接人生的九局下半，你將會逆轉勝！