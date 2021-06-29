幸福不是因為擁有物質，而是因為「用心」！

大家都知道婚姻需要好好經營，然而每天面對很多瑣事和鳥事，再加上兩個人因為從小到大生活環境不同，想法和習慣自然不同，兩個人相處自然會有摩擦！人本來就容易看到自己辛苦的一面，而疏於體諒對方辛苦的地方這是人之常情，然而，婚姻經營就是要明白彼此都有辛苦的一面，進而溝通彼此的想法！

再偉大、再轟烈的愛情有一天也會有歸於平淡，這就是婚姻生活。看到一篇文章裡面提到婚姻是需要兩個人彼此適應、互相用心，婚姻是雙向互動而不是單向的，就像有個藝人他說婚前其實他是不進入廚房、也不煮飯的，但後來看到老婆因為月子沒做好，開始腰痠背痛，於是轉變成他偶爾進廚房煮飯給老婆吃，他調整適應婚姻生活，老婆也很滿意，兩個人之間感情更多了體諒，想要牽手走一輩子，需要用心和體諒！

我記得我剛生小艾倫的時候，奶爸常常鬧脾氣，因為我的重心都在兒子身上，兒子的需求我是放在第一，也因為如此常常忽略奶爸，後來有一次奶爸和我反應，他說他以為他娶的是老婆，而不是媽媽，才讓我開始注意到夫妻之間有了小孩更需要「經營感情」。

所以我調整的第一件事就是讓他多和孩子相處，他才會明白「為什麼我會這麼照顧孩子」，果然多安排他和孩子相處，他逐漸轉變開始和孩子有互動，以及懂得照顧孩子的樂趣，接下來，我還是會偶爾對他說些甜言蜜語、誇獎他的話，男人很像小孩，需要偶爾的誇獎，尤其照顧孩子部分，我幾乎天天誇獎他，讓他提升成就感。

婚姻求的一直不是物質部分，因為人總是會有很多慾望，「想要不等於真正的喜歡」，即使你給再多物質仍舊得不到幸福和快樂，很多有錢人的婚姻不見得幸福，多年前我曾看過一篇文章裡面提到某個名媛的幸福生活，然而很打臉的是婚後不到兩年就離婚了！

物質創造的用心不如實際上行動的用心，就像你花大錢買了鑽石還不如平常好好聽老婆說話，這份用心女人才能記得久！你耗費巨資訂了最貴的飯店，還不如平常把答應老婆的事都做到，不要常常晚歸、不在意家庭，很多時候平日的用心會比事後的物質來得好！

在婚姻中，彼此都應該有所體悟，如果只有單向的付出，另一方總是接受，婚姻長期下來會開始失衡。

婚姻要經營得好，主要是基礎要打得穩！婚姻基礎不是金錢不是物質，而是對彼此的信任以及用心。

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