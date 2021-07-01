長輩就是講不聽？轉發假訊息、固執迷信　《鄧一個人咖啡》破解溝通障礙

自從智慧型手機開始普遍後，許多長輩們也成了「低頭族」，常常收到他們轉發的「假訊息」，內容大多在流傳一些錯誤的觀念及不實的消息，尤其近期因疫情的關係，假訊息的流傳越來越嚴重，從散播哪裡有確診者到不實的確診數字，再到現今的疫苗會造成某某副作用，進而影響了許多長輩接受施打疫苗的意願，子女們若想勸導最後還演變成爭吵。

其實不只是疫情之下帶來的謠言，在平常生活中也都有許多不實消息，經常引發長輩跟晚輩之間的衝突。明明自己才是關心他們的人，為什麼長輩卻寧願相信網路謠傳的訊息，也不願聽信自己的話？講到最後還被罵「不孝」，家中氣氛瞬間變得很糟糕，也不知道該怎麼溝通才好⋯⋯

世代的不同，許多觀念早已跟以前不一樣，生活中的大小事也因此會有改變，為了長輩好想把「正確」的新資訊告訴他們，希望長輩也能試著去習慣、改變，但最後往往以失敗收場！你也有覺得長輩難溝通的困擾嗎？《鄧一個人咖啡》本週五（2日）的直播中，鄧惠文醫師將破解假訊息公式，傳授如何走進長輩的心，分享打破僵局的對話密技！

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