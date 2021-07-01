▲兩性相處應該給你的伴侶多少的自由交友空間？在交友軟體把妹、約炮當然不可以，但與其他異性朋友的互動，有多大的自由度是彼此可以接受的呢？（圖／Shutterstock）

自由交友的底線在哪裡？有固定伴侶或婚後，和異性「單獨」做哪些事不可以

兩性相處應該給你的伴侶多少的自由交友空間？在交友軟體把妹、約炮當然不可以，但與其他異性朋友的互動，有多大的自由度是彼此可以接受的呢？

艾姬在我的粉絲頁做了這項調查：

你覺得有固定伴侶或婚後就不能和異性「單獨」做的事？

1、開會

2、吃飯喝咖啡

3、看電影

4、看夜景

5、逛街

6、唱KTV

7、喝酒

8、以上都不可以

9、以上都可以

發現大部分的人可以接受1和2，但也有不少女性選擇8都不可以，少數人則講究公平，伴侶雙方認為可以的話就都可以，有些人則說要視另一半是否介意而定，即使自己覺得都可以，但伴侶介意就會變成都不可以。

做完調查之後，我覺得這是一個開放性的問題，可以看到每個人不同的想法和觀念，但有趣的是，我相信大部分的人並沒有事先和伴侶好好溝通彼此的底線在哪裡，總是等狀況發生的時候才引爆衝突爭吵。

就我個人而言，即使有固定伴侶，大部分的事情我都和異性朋友單獨做過呢！我本身是個交友無性別論又博愛的水瓶座，我認為每個人是獨立個體有社交自由，不必要為了迎合世界上一個人而放棄與其他人互動相處的機會，至於分寸則是雙方協調溝通過沒意見就可以。

婚後我單獨和異性友人開會、吃飯、看電影都是稀鬆平常的事，有一陣子我還常舉辦與粉絲快閃約會的活動，不少鐵粉無論男女都曾和我單獨一起看電影、舞台劇。多年前我還曾單獨搭乘一位男性友人的車，去台中找另一個朋友早去晚回，老公不但都知情，還會謝謝對方開車載我、照顧我。

回答8以上都不可以的朋友，一定要和你的伴侶溝通清楚。尤其是「不能單獨開會」，到底是要挑選廠商客戶性別呢？還是你也要出席會議才可以？此外，我也認為「不可以」應該是雙向的，如果你限制對方，就得用一樣的標準來要求自己。

看完大家的答案之後，我真的還蠻慶幸個性愛好自由、本身不太適合婚姻的自己，能找到一個願意給予我信任與自由的伴侶，雖然我不確定他是本來就這麼大器，或是因為相處久了發現無法改變我，就乾脆讓我隨心所欲做自己。我的觀念或許比較不主流，但我認為愛情就是以最大的尊重包容讓彼此可以做他自己。成天限制行動自由、嚴格控管行蹤、把對方綁在身邊也不見得能夠留住他的心啊！

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

FB傳訊：和艾姬說說話

姬情報報＆聊天諮詢服務Line@ : @agilove

追蹤艾姬的愛情語錄： instagram.com/aggie0129

和艾姬開房間(Clubhouse): https://www.joinclubhouse.com/@agilove

艾姬嚴選: https://shop.agilove.tw