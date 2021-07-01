「我和妳交往是想和妳生活一輩子」從《機智醫生2》看三對CP成熟的愛情

《機智醫生生活2》第一集開播首週即突破10%收視率，刷新tvN電視台連續劇史上最高首播收視紀錄。

第二季除了著墨在主角們的醫院生活之外，最令人期待的劇情，就是接續第一季結局之後，劇中幾位醫生們彼此逐漸萌芽的戀情將會如何發展。

VidaOrange編輯整理了《機智醫生生活2》主角們面對愛情的成熟模樣，也許，你可以從中回憶起這幾年的自己，在越來越成熟的過程中，對於愛情是否有了新的體悟。

＊本文有劇情微雷，請斟酌後再繼續觀看＊

政源與冬天：亦師亦友，彼此溫暖的陪伴

「她總有一天不會再來的。人們總要學著遺忘繼續往前，在那之前請妳溫柔地對待她吧。」——安政源

在第一季結尾有情人終成眷屬的政源跟冬天，第二季一開始就上演了背後環抱、一起在雨中漫步的可愛場景，讓身為劇迷的編輯露出了欣慰的笑容（笑）。

第一集中，冬天在工作上遇到了一位女兒已經過世好幾個月，卻時常找藉口出現在醫院找她聊天的女子。當困擾的她向政源詢問這個狀況該如何處理時，政源並沒有隨意敷衍過去，而是換上了正經的表情，用自己身為教授的豐富經歷開導了冬天：「其實，她只是想要找個人聊聊關於女兒的事情而已。」並希望冬天可以更溫柔地對待那位還沒從傷痛中走出來的媽媽。而聽了這些話的冬天，隔天也主動地買了咖啡和再度出現在醫院的女子聊聊天，撫慰了她自從女兒逝世後，孤獨脆弱的心靈。

政源不只給予冬天滿滿的愛，也用自己溫柔的心改變冬天，讓比較理性的冬天變得更加柔軟，成為一位能夠為病患家屬設身處地著想的專業醫生。而冬天也可以適時地抽離政源太過擔心病患的心情，解決他的煩惱。兩人的關係像朋友也像師生，可以自在地討論工作上的難處，也能給予彼此溫暖的陪伴，讓兩個人都朝向更好的自己邁進，或許，這就是30歲後的我們，心目中最理想的愛情樣貌吧！

雋婠與翊純：用心戀愛，也認真過好各自的生活

「我和妳交往不是要和妳結婚，而是想和妳生活一輩子。」——金雋婠

身為胸腔外科教授的雋婠，對外人總是冷酷又毒舌，但其實真實的他，是一個非常溫暖的人，面對古靈精怪的翊純，總是給予無限的溫柔和包容。兩人剛陷入熱戀沒多久，翊純就考上了英國的研究所，即便深愛著彼此，但還是必須面對距離和時差的考驗，談起艱辛的遠距離戀愛。

雖然偶爾會因為距離產生一些誤會和問題，像雋婠寄送到英國的戒指，因為翊純不在家而被退回，或是翊純面對種族歧視時，雋婠沒有辦法第一時間在身邊陪伴。但，就像第一季雋婠對翊純說的：「我跟你交往是想跟你生活一輩子。」兩人因為確信了彼此是自己生命中最重要的人，所以不願放棄這段得來不易的感情，選擇用更溫柔的方式對待彼此。

也因為已經邁入了成熟的40歲，深刻明白除了愛情之外，過好自己的生活也很重要。因此，雖然現階段沒辦法待在彼此身邊，但他們也可以做好自己的工作，把生活過得精彩又豐富，並在忙碌的生活中抽出時間分享彼此的近況，用心地維持兩個人之間的熱度，耐心等待，直到相聚的那一天來臨。

翊晙與頌和：隔著名為朋友的距離

「因為是很久的朋友，告白的話會變得很尷尬，希望就像現在認識很久的朋友一樣相處，如果我是你，我不會向她告白。」——蔡頌和

大學時期互相暗戀，卻因為某些原因沒有對彼此表白的翊晙跟頌和，就這麼做了20年的朋友。20年後，再次愛上頌和的翊晙，明白自己這次如果再不和她告白，將會後悔一輩子，所以在第一季的最後鼓起勇氣，用溫柔而隱晦的方式，向頌和表達自己的心情。

其實頌和也知道溫暖開朗的翊晙對她來說有多麽重要，然而，正因為翊晙之於自己，自己之於翊晙是如此不可或缺的存在，再加上已經40歲了，深知好友得來不易，所以，在第二季第一集的結尾，她決定拒絕翊晙的表白。

或許，頌和對翊晙確實有那麼一點心動，但因為自己已經是個成熟的女人了，面對愛情時不能再像年輕的時候那麼衝動地陷進去，也深怕自己一個人的決定會影響到五人幫之間的友情。所以，即便她的內心掙扎了許久，也還是選擇用「朋友」劃分了與翊晙的界線，希望他們可以保持現狀就好，至少這樣，兩個人都不會失去些什麼。

《機智醫生生活2》全新集數將於每週四晚上10點在Netflix播岀，一起好好期待這部像是冬日裡暖陽般的療癒好劇，未來將會如何治癒我們的心靈吧！

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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