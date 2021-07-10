傷過才知痛！妳也對「閨蜜」有點反胃？ 致那些「被友情背叛的靈魂」！你不孤單

昨天粉絲冒昧的問我說：「因為人緣不好，也沒什麼朋友，沒有被朋友傷害過的經驗，很好奇如何被朋友傷害呢？為什麼會發展到不睦到翻臉不認人。」

突然間，我感覺當邊緣人也是很好，至少沒有付出過，就沒有被傷害的本錢。我舉了幾個之前友情被踐踏的例子給他聽： 第一，你把最私密的事告訴閨蜜，閨蜜跑去告訴你最討厭的人。

第二，你跟閨蜜說某友的壞話，閨蜜直接去她面前告訴她「誰說了什麼。」

第三，你陪閨蜜度過失戀一年多，同一個鼻孔出氣，最後她吃回頭草沒跟你說。

第四，你幫閨蜜代墊了一大筆錢應急，最後閨蜜翻臉不認帳。

說完之後，粉絲說這原來就是被「背叛」的感覺，許多人也分享自己的故事給我聽，才發現很多人都有被白目閨蜜傷害的例子。

其中有一個人問：「你會因為以上的原因跟閨蜜絕交嗎？」

答案是：「並不會。」

因為你會心想：「她應該不是故意的。」身為朋友，絕對第一時間會站在閨蜜立場替她想，或許她只是白目了一點，撇開這一點，他人很好，所以你們兩人才會變成至交，真的不需要為了這點小事搞到絕交。

不過，當悲劇事一而再發生，白目閨蜜不停的踩你底線，甚至騎到你的頭上，最後你會發現「正常人」都會離你而去。近朱者赤近墨者黑，有些閨蜜會讓你只剩下她這個朋友，是「共生共亡」的概念。

綜觀以上，如今我對於「閨蜜」兩字偶爾會有點反胃，認為當一個有點距離的朋友比較好，可以飲酒作樂，可以兩肋插刀，可以互相幫忙，互相推坑看什麼連續劇，但互相牽制就不需要了。

年紀，教我斷捨離，更多是人與人不該有錯誤的羈絆。這也是為什麼我會寫下《生活中，選擇留下合適舒服的人》的原因。

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