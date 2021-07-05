▲過去的不重要，真正重要的是，你選擇成為誰。（圖／Shutterstock）

我還能變好嗎？不要過分否定自己，重要的是你選擇成為誰

過去的不重要，真正重要的是，你選擇成為誰。

前幾天上高雄電台的廣播節目，問我說：「看你的書覺得你是個灑脫的人，似乎在年紀輕時就悟出了許多人生道理。」我說：「不是的，相反來說我是一個特別情緒糾結的高敏感人，從小到大被許多外界的聲音所干擾，一直逼迫自己順從，但內心又產生很多疑惑，最後遠行之後打破了原本的框架，才發現過去數十年來，都是莫須有的堅持困住了自己。」

總是在夜深人靜時問自己說：「活著，還能變好嗎？」

彷彿在汪洋中尋找一個浮木，期待有人告訴我，你很好，這樣就好。

《我還能變好嗎？》

這次推薦的新書《我還能變好嗎？》就是透過心理學，教導你重新客觀地看待自己，原生家庭跟童年會影響一個人的成長，但不代表就無法改變。抽離自己變成第三者的角度去觀察、感受，你會發現最終能進化欣賞自己、喜歡自己。

裡面共四個章節，都是不同用心理學以及生活角度去詮釋，我也將書中比較有趣的章節分享給大家：

「世事已經夠為難，你就不要在為難自己」，生命並不仁慈，但我們可以善待自己。

這篇提到，許多人在人際關係的排列順序，通常是孩子、父母，最後是自己。而社會對單身、愛自己的人都會冠上自私、不負責任的標籤。但會對自己殘酷的人，你怎麼能指望他關懷別人。而善待自己，也意味著永遠對失敗、痛苦中的自己保持理解跟包容。

「從心理學看人類的劣根性」，學壞的事特別快！怎麼回事？

這篇提到，我們在四歲的時候就已經學會幸災樂禍，人都有道德偽善的動機，而陰暗面就是人性的一部分，所以在社交平台上會表露出在「真實世界」較少出現的一面，同一個人處於不同世界，兩個面向完全不同。而善於思考可以幫助你啟發，並慢慢將忙亂明朗起來。而不思考的人，總是會陷入無限迴圈的麻煩中。

「愛是一種決定－帶著適度的自戀」，別人對你有意見，你依然可以喜歡你自己。

這篇提到，人的煩惱都是來自於人際關係，解決煩惱就是必須學會不干涉別人，可以提建議，但不能強制要求，並學會不接受干涉，可以聽建議，但一定要有自己的選擇。每個人都是平等，共同組成一個共同體，並對共同體產生價值，就是有價值的，存在即有價值。

「至少我，還能擁抱我自己」，自我對話，自我激勵，做一個全程陪跑的自我訓練師。

這篇提到，自我對話是引導我們適應社會生活的一種有效工具，只要不影響他人，且不對生活造成嚴重影響，都是正常的。自我對話不在於什麼時候、在哪裡說，而在於給自己積極的正能量。

這本書是探討自我心理學，從不同角度幫你剖析生活中焦慮、不安都是有自我來原，人生或許無法做到無憾，但請盡量做到無悔。一個人時，善待自己，兩個人時，善待對方。

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