▲現在我確實喜歡30+的自己生活態度，明白感情是讓兩個人變更好，我跟他到底適合嗎？（圖／Shutterstock）

作家H：想請問一個最基本的問題，我和那個男人，適合嗎？

Hi, H！曾經有一段感情是小三，前後約一年多，當時都知道對方有交往對象，但吸引力很大，我也確定當時瘋狂喜歡上他，但最後因為雙方個性都強勢等因素，鬧得不歡而散，後續又因我的不甘心拖了一年，之後再花近四年時間走出來，期間不斷反省：像是感情中可以學著示弱撒嬌、找方法練習如何放下等，四年期間有出現不錯的男生們，可能我還沒準備好，都無法順利進入一段交往關係。

兩年前認識C有些好感，當時覺得對方不夠積極想交往，總是把時間花在自己的事，隨時可以犧牲掉彼此相處時間，想見面感覺就是想發生什麼事情，也會突然消失很久，當時判斷不適合，因此斷聯好一陣子，直到最近又有聯繫，他對我說話方式依舊，好像什麼事情都沒發生，這讓我更困惑。

試著聊一陣子，發現他有些改變，但目前觀察仍是言語多過於行動，可能我也變了，自覺在關係中對方沒報備就容易沒安全感，因此練習培養自己給安全感，積極學習很多技能、培養興趣、運動等，把生活重心拉回自己，現在我確實喜歡30+的自己生活態度，明白感情是讓兩個人變更好，而不是讓一個人焦慮，但難免還是想要有人分享生活點滴。

故想請問H，C與我適合嗎？這樣算一算也有6至7年時間無法順利進入一段關係，能給我自身感情路上的建議嗎？喔對了，我是想結婚的。

（覺得能聽下這麼多故事的人都有著強大而堅強的內心，由衷感謝。）

H這樣說

其實妳的來信，應該是最新的，我跳過了一些其他人的來信，先回答妳的，並不是因為妳的問題很特別，反而是因為妳提出的疑問，很不特別。

妳問我，妳跟C適合嗎？我很想老實地告訴妳，任何一個算命的，講星座的，解命盤的，合八字的，他們口中說的「適合」，在我眼中，都是假的。或許我這樣說會被一群專家們咒罵，但我只是想解釋，「適合」這兩個字，實在不是一個「絕對」的詞，更不是一個「客觀」的詞。

講星座的解析說你們適合，或許會是因為個性互補，或許會是因為性愛方面相合。合八字的說你們適合，或許會是因為在一起不會影響運氣，甚至財運會更好。解命盤者或許會算出你們是否有子嗣，另外加上每個宮位會否因兩人結合而更加興旺。

這些「正面」的結果，是妳想聽到的嗎？

還是我反過來問妳，在妳主觀的判斷下，「『適合』這兩個字，對妳來說，是什麼呢？」是對方會超級愛妳，還是對方會對妳超級好？是妳會跟他在一起時超級幸福，還是就算每天吵到想要殺掉彼此，妳依舊想要待在他身邊？

生命靈數可以看出你們個性的成長經驗，以及生命特質，然後藉由「我」的主觀，去幫你們判斷是否「適合」。然而，那到底是否是真「適合」呢？如果說，妳就算是死都想跟這個人在一起，那麼，這是否也算是「適合」的一種？

妳的個性，徹頭徹尾就是個強勢的個性，不聽任何人意見，只相信自己聽見、只相信自己看到，所以這個「適合」與否，完全是妳自己說了算，只要妳認為適合，那麼就不會有人改變得了妳。而妳也因為這樣的個性吃過虧，才會在開頭第一段，寫下妳曾經當過小三的經驗！

回想看看，在那段經驗裡面，妳學習到什麼，覺醒了什麼？什麼才是妳在一段關係裡面認為是自己最重視的，重新去探索與挖掘，那麼「和C適合與否」這個問題的答案，最終就會是妳來告訴我，而不是我來告訴妳唷！

祝福妳！

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