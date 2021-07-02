鄧惠文破解「假訊息的操作公式」！長輩講不聽是他的「無助失落感」你都看不見

我們都看過電視上在賣各種醫治「疑難雜症」的藥，許多長輩會把它們視為「仙丹」，到底是什麼讓他們這麼相信這些來路不明的產品？鄧醫師提到其實早在二、三十年前，電台賣藥就存在了，不管社會多先進，只要假新聞抓到「老人家的心態」，他們照樣會買單、能在長輩之間通行無阻。《鄧一個人咖啡》今（2日）的直播中，鄧惠文醫師點破「假訊息流傳的公式」！分享如何理解長輩們的心，製造有效的溝通方法！

為什麼年長一輩跟年輕族群，彼此之間沒有辦法互相了解？明明是互相關心，為什麼在溝通時會這麼不愉快？

長輩們之間流傳的假訊息其實大多都是跟「健康」、「生命安全」有關，人到了一定的年紀後，健康及安全感自然會跟年輕時有落差，以這次的疫情來說，老人家染病後重症的機率相對較高，所以為什麼疫情期間的假資訊，要透過「健康」來抓住長輩的心，正是因為這對於中老年人來說是一個重要的議題。

鄧醫師坦言，就算自己身為醫生，但要去跟家裡的長輩溝通醫療知識時，還是很不容易，因此她花時間去研究後發現，原來吸引長輩的訊息是有「操作公式」的。

第一部分就是要以長輩的心態出發，為他們打造出一種「主體感」。有三個重要的關鍵：「健康至上」、「簡單的操作方法」、「只要你知道，事情就會不一樣的神奇感」。鄧醫師以親身經驗舉例，「發票要印出來嗎？」是現代人購物結帳後，很常被店員提問的句子，但一開始她真的不知道到底是什麼意思，經過查詢才了解原來是指「雲端發票需不需要列印？」

在這個社會快速的成長之下，其實有許多環境、措施，對於年長的人是不太友善的，很多的電子化、科技化，讓他們覺得自己好像被整個社會排除了，因此假訊息就是透過非主流，同時也是長輩容易觸及的東西，輕易地把訊息傳給他們。

第二部分是，你可以去觀察讓你頭痛的長輩，有沒有那種社會讓他們感受到的落寞、跟不上的腳步的「失落感」？可以利用固定的時間向他們導覽一些手機的支付功能，或者如何在家就能線上辦事的方法，建立起他們對你的信賴，也就是信任你比信任外面的朋友更加可靠，「要怎麼收獲，先怎麼栽」，在責罵長輩過於輕信外頭假訊息的同時，你可以問問自己，有沒有辦法耐心站在他們的立場，用同樣的公式為他們做一次這樣的服務？

長輩有一些不理性的行為，底下其實有一些「心理基礎」是我們必須去了解的，在變老的過程中會自然地有勇敢的人生觀，慢慢地去了解有些事情是無法兩全的，人生注定有無奈的地方，在接受過程中的「無助感」，有時候會讓人不想去面對現實，如果這個時候有一些神奇的偏方，即便是很有智慧的人，也很容易在情緒比較脆弱時，就跟著這些方法走，有時候我們看到他們不理性的行為，並不表示他們沒有接受到正確的訊息，我們要看的是他們「內在的問題」。

如果你發現父母或長輩在聽信對他們有害的假訊息時，鄧醫師建議，在溝通上千萬不要對長輩說「你難道不知道」，這幾個字其實是很傷人的！可以改用能傳遞正面感受的句子，例如：「你對我很重要」、「我很在意你」，不要急於否定、責罵，而是去「擁抱」他們，幫助他們可以掌握現在的趨勢。

有許多網友提到，家中的長輩愛囤積東西，就算過期或壞掉還是不願意丟掉，一丟就被說是浪費。鄧醫師也分享了「囤積症」的五項準則：

1、持續地難以丟棄物品

2、感到自己需要留存這些物品，即使不知道它要做什麼

3、物品大量堆積，造成生活可用區域被佔用，結果這些物品也無法順利被使用

4、堆積物品造成社會功能、職業功能、人際功能、自我照顧功能受到損害

5、沒有其他身體疾病導致囤積

當你覺得重要的東西被別人厭惡、丟棄，你第一個聯想的感覺是：你想丟掉的就是我。同樣的，假設你今天把長輩的東西丟掉，在他的認知裡，你就是覺得他老了、想要把他丟掉，對他們而言，那些東西都是有意義的存在，如果在丟棄的過程沒有一個好的儀式，會讓人覺得「你討厭他」。他們把情感都寄託在東西身上，必須要一點一滴地拾回來，找回他們的自信跟存在感，才有辦法脫離那些物品。

你可以思考為什麼他們情感跑到了那些物品身上？你可以把這些情感轉移到自己身上嗎？你要讓長輩覺得他們是被在乎的，所以你才會這樣做，例如：「因為媽媽對我很重要，這是不能開玩笑的，所以我要嚴格檢查冰箱裡有沒有過期的東西」，當父母聽見這句話，也許就能釋懷你要去丟東西這件事，也真的能感受到自己還是存在的。