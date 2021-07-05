讀繪本《短耳兔》：不用變成和大家一樣也沒關係 看見特點，是喜歡自己的起點

你喜歡現在的自己嗎？

前幾天我讀到了一本繪本，繪本的名字相當有趣叫做《短耳兔》*，顧名思義，就是一隻耳朵很短的兔子，他的耳朵比別的兔子耳朵都還要短。這隻兔子叫做冬冬，一開始他也覺得不以為意，但隨著日子一天天的經過，他發現別的兔子耳朵都比他長、然後森林裡面的一些夥伴也會嘲笑他的耳朵，想著想著他就很討厭自己短短醜醜的耳朵，一直想要做一點什麼來改變⋯⋯

1.他試著找到森林裡面最高的那一顆樹，在上面畫上刻度，每一天量自己的耳朵有沒有變長，但是每一天，都發現依然是5公分沒有任何轉變。

2.他試著用晾衣服的架子，把自己晾在繩子上面，想藉由這種方式把耳朵夾長一點，但完全沒有效果。

3.他甚至花了很多時間學烤麵包，然後烤了一個以假亂真的麵包耳朵，黏在自己的真的耳朵上面。

最後這個方法，讓他成功「充當一陣子的正常兔子」，但是好景不常，有一天老鷹被麵包的香氣吸引過來，一把抓住了冬冬，眼看冬冬就要被老鷹給吃掉了，沒想到用麵包做的耳朵突然裂開來，冬冬掉了下來，老鷹只能悻悻然地抓著兩個「兔子耳朵麵包」回到他的巢穴。

有趣的是，老鷹的小孩們（小鷹）都很喜歡這個麵包。從此之後，冬冬索性在他的村莊開設了一家兔子耳朵麵包店，每天客人都絡繹不絕，還提供老鷹的「得來速」（抓了就走）的服務⋯⋯

看見特點，是喜歡自己的起點

最近，我發現有一些網友會寫信**給我，跟我分享他們的故事，有一些有情緒心理疾患的夥伴（可能是憂鬱症、焦慮症、或者是其他的情形）不約而同地詢問類似的問題：我要怎麼樣才能夠變得跟正常人一樣？他們大部分都會面臨一種很獨特的心情——我不想接受自己是「有病的」，可是當我越抗拒自己有病、越想要自己趕快好起來、越覺得「吃藥就代表自己懦弱」，焦慮跟憂鬱的情況反而越嚴重。正因為無法接納自己的狀態，結果心情反而更糟糕。

相反地，當他們允許自己有一些情緒、當他們讓自己有「生病的空間」，當他們想像藥物就像是一根拐杖一樣，暫時可以陪他們走過坎坷不平的路，而不是一味的抗拒「當一個病人的角色」，反而能夠讓他們的症狀減輕（當然，一味的「把自己設定在病人的角色」，又是另外一種極端）。

就像這個故事裡面的短耳兔，一開始他好希望自己能夠擁有和大家「一樣」的耳朵，變成一隻「平常的兔子」，甚至他用盡各種方法，讓自己變得焦慮、緊張、擔心，可是他並不快樂。可是，這並不代表他所作所為是徒勞無功的，在過程當中，他發現原來自己擁有一種特殊的技能叫做「做麵包」，他能夠做出別人做不出來的好吃麵包，從這個角度來看，他依然是一隻「特別、不尋常的兔子」只是這個不尋常並不在於他的耳朵太短，而是他精湛的烘焙技術。

有時候困住你的苦，反而會鋪成你的路

就像是這故事裡面的兔子冬冬一樣，倘若沒有他「討厭自己的耳朵」這件事情，他也不可能積極的去想辦法做出看其他兔子一樣長的耳朵麵包，也不可能讓他找到他自己的天份所在。換句話說，短短的耳朵一直以來是他很自卑的部分，但也剛好有這個自卑，才能夠指引他找到屬於他自己的路。

常常有人跟我說，他好討厭自己的焦慮依戀、好討厭自己擁有這些不安全感，當然，讓自己變得更安全是其中一種選擇，但還有一種選擇是，接受自己就是一個不安全的人，然後思考這個不安全的感覺，有沒有可能在一些時候也「帶來一些好處」。

例如：

1.因為你的焦慮，讓你習慣在做事情的時候未雨綢繆，才不會有意外的狀況發生不知所措

2.因為你總是在意別人的看法，讓你在人際關係當中，獲得了還不錯的人緣

3.因為你總是害怕自己不夠好，所以很拼命努力，也托這種死個性的福，在課業和事業上面，你有不錯的表現

發現了嗎，這些你所討厭的你自己，裡面擁有屬於你的獨特的靈魂，他們就像是冬冬短短的耳朵一樣，讓他變成獨一無二的兔子。如果你還無法喜歡自己的這個缺點，不如想想這個缺點帶來什麼樣的好東西，什麼是屬於你的「麵包店」。

我經常說，100個缺乏安全感的人，就100種完全不一樣的面貌。不論是逃避依戀、焦慮依戀、憂鬱症、焦慮症等等各式各樣心理學的名詞，都只大概只描述平均值，這些名字和標籤，並不能夠代表你。你是獨一無二的個體，相信自己的特別，你的特別也才會被其他人給看見。

註解

*劉思源與唐壽南（唐唐）（2006）短耳兔。台灣，台北：親子天下

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海苔熊