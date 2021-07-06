疫情來了，面對總是「講不聽」的奧長輩該怎麼辦？

台語有一個稱呼叫「老番顛」，意思跟老糊塗差不多，年輕人可能還不會遇到，但我們40歲左右的人，父母長輩大約都已經60、70歲左右，所以特別有感。最近幾位朋友的爸媽都開始出現老番顛的現象，稍不出現就要造成疫情破口，偏偏現在小孩又放假，三明治階級又要顧工作又要顧小孩，還要盯著老頑童根本心累，對小孩還可以拿出父母的威嚴鎮壓，可是老北、老母才沒有要理你那一套，面對講也講不聽、聽也聽不懂、懂也不會做的長輩，到底應該怎麼處理，才不會傷了他們的心，又能制止他們做一些有害無益的行為呢？

首先其實我們可以先站在長輩立場思考：

想像如果有一天你突然穿越到異次元，在這裡每個人都使用外星人的道具，他們說著地球的語言，但是其中卻夾雜很多外星單字，你是否會很惶恐無助？長輩其實也是這樣，面對有不同症狀的長者，或許我們可以透過以下的方法幫助他們：

一、3C障礙

那天我看到一位大約60出頭的婆婆站在店家門口，手上拿著手機滑了半天卻遲遲不進門，才發現原來她想掃實名制QR Code卻搞不懂怎麼操作，年輕人大概很難想像如此簡單的步驟，對長者來說居然那麼難理解。QR Code也好、APP也罷，對長輩來說都不是那麼熟悉，即使年輕人幫他們安裝好了APP，打開來密密麻麻的文字資訊，一堆小icon按來按去卻找不到自己要的訊息，好不容易看到了一不小心滑過又跑掉了，對長輩來說都是考驗。

面對有3C障礙的長輩，可以製作搭配截圖跟文字的簡單操作文件，印出來讓爸媽對照參考，還有記得幫長輩把手機字體放大，也可以幫長輩安裝類似candy crush之類的遊戲，提高他們對手機的學習興趣，更重要的是長輩自尊心強又敏感，教他們時一定要保持耐心。

二、愛趴趴走

朋友的婆婆很久沒看到孫子了，前陣子送水果順便看孫，婆婆看孫子不打緊，問題是還無預警的帶了大舅公、舅媽，二舅公、舅媽等…，一行人浩浩蕩蕩，來了將近十人，朋友開門看見時，就像冰水澆頭，馬上想起地獄梗「一家人整整齊齊」，但又不能把老人直接趕出門，事後請老公勸婆婆不要四處亂跑，老公還怪她沒人性。

平常把逛市場、公園，拜訪親友當成生活重心的老年人，突然靜在家中無所事事，不但會覺得無聊，更重要的是和社會脫節的感覺，這是忙碌於生活瑣事的子女很難想到的，我們可能以為長輩打開電視就不會無聊，三餐可以透過外送維持，但電視終究無法彌補人與人之間的互動。

面對愛趴趴走的長輩，除了播放群聚染疫的新聞告誡之外，柔性做法也可以幫他視訊與親友聊天。重點還是幫長輩排遣無聊，有朋友就想起母親年輕時喜歡拼圖，便送了5000片拼圖給她，如果沒有意外應該夠母親拼2、3個月，還有人幫老爸從國外買回價值500美金的自動棋盤，既然我們自己都不喜歡被爸媽當小孩罵，那更不應該把長輩當成無知孩童責備，而是去疏導他們。

三、散佈假消息

「打疫苗會死」、「OO社區有數十人確診」、「XX企業員工確診死亡」婆婆媽媽常傳這種令人恐慌的消息嚇人嚇自己，有時候更寧可相信社群當中的假消息，卻也不願聽兒女解釋真相，雖說散佈假消息違法，但應該不會有人真的去檢舉自家長輩，那該怎麼辦呢？俗語說打不過乾脆加入他，不妨要求爸媽加你進入相關群組，既然長輩相信同溫層，不如我們就變成他的同溫層。

當有人傳假消息時，就查證然後，貼連結過去打臉，雖然打臉會讓爸媽不開心，但總比他們聽信謠言好，朋友爸爸因為相信長者打疫苗會致死的消息，至今不肯接受疫苗注射，雖然被洗版很煩，但小時候父母聽你哭叫、清大小便也很煩，就忍耐一下吧！

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