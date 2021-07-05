老人家很難溝通？其實他們在尋求安全感　鄧惠文：「理解長輩的無助」取代責罵

全國防疫三級警戒當前，來自四面八方有關疫情的資訊內容引發人心惶惶，許多長輩心情因此而起伏，只盼看似遙遙無期的解封日能盡快到來。居家防疫除了讓人練習獨處之外，與年長一輩的家人溝通、相互理解也是另一門課程，鄧惠文鄧醫師（2日）就在《鄧一個人咖啡》直播節目中，分析與長輩的溝通秘技，你也常覺得「長輩就是講不聽」嗎？許多網友看完鄧醫師的分享，恍然大悟原來不見得是長輩難溝通，是我們一直把他們想錯了，紛紛表示感觸很深。

鄧醫師在節目中破解，許多「假訊息」就是抓住長輩們「老人家的心態」，像是電視上賣藥的廣告，表面上說能醫治各種「疑難雜症」，以貼心關懷的態度包裝著，真正效果和隱藏副作用卻難以掌握，再加上現階段疫情爆發，長輩們對於「健康」、「生命安全」難免會提高警覺，進而深信不疑。網友們深有同感：「現在都買電視購物，其中不乏來路不明的保健食品」，看到「常常寫一些『很多人不知道』、『快點分享』等字眼」一律都歸類成假訊息看待。

年輕族群要如何與長輩們相互理解？鄧醫師提醒我們，應該要以長輩的心態出發，她自己研究後發現，這些吸引長輩的訊息都是有「操作公式」的！往往透過「健康至上」、「簡單的操作方法」、「只要你知道，事情就會不一樣的神奇感」這三點來吸引長輩。還有網友分享「訴諸恐懼的訊息容易讓長輩相信」！

鄧醫師建議大家，想要破解長輩對假訊息的認知，先試著與長輩們溝通、講解醫療知識，再來就是觀察他們是否已經陷入，其實社會越進步的情況下反而對年長一輩很不友善，他們跟不上社會腳步產生了寂寞、失落感，在這時候傳送簡單、看似不難懂的假訊息們，就輕易地進入了長輩們的心理，有網友為長輩發聲「有時候老人的舉動會讓小孩覺得不耐煩，甚至有些人會鄙視老人」，其實長輩們只是想從中找尋安全感。

鄧醫師表示有時候看到長輩們不理性的行為，可能不是沒有接受到正確訊息，有可能是他們對於人生的無奈，或是在試著接受一切的過程中，所產生的「無助感」。鄧醫師鼓勵年輕人可以花時間教長輩們上網、使用支付功能、說明實聯制等，與其只會責罵長輩過於輕信外頭假訊息，不如建立起他們對你的信賴！獲得不少粉絲感動寫下：「今天的議題真的好實用！」、「謝謝鄧醫師分享」，值得注意的是，有網友聽完鄧醫師上述的建議後，提出打動長輩原則，先是「站在他們立場想」，再來就是「簡化操作方法」，將節目中設身處地同理長輩的建議，化作實用的公式分享給大家。