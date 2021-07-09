彭孟嫻／女人必須要有「婚姻薪水」概念　在此告訴妳當中三個「不可不知」的要點

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的婚姻觀點：

女人每個月必須要有「婚姻薪水」的概念。女人在婚姻中，無論是夫妻共同創業、家庭主婦或者職業婦女，女人必須要有每個月可以運用的金錢。女人在婚姻中需要的不是「零用錢」，而是可以自己運用的「薪資」。「女人婚姻薪水概念」可以讓妳在生活上與精神上有自己的獨立空間。這樣的觀念無論妳是與妳先生共同創業、家庭主婦或是職業婦女，都一樣！

讀者問題：

老師，我有問題想請教您。我結婚3年，但是我才26歲，因為我父母很早去世，我一直住在舅舅家，所以我只有高中畢業。我的生活很辛苦，我也沒在羨慕別人的生活，結婚的時候婚禮也很簡單。之後和老公租房子，也生一個，是我婆婆幫我帶孩子，還好我們沒有一起住。我和我老公賣小吃，我不怕苦。可是賺的錢都放在兩個人的戶頭，我都沒有自己的錢。我想要有自己的錢，我老公說錢是兩個人的，不要分那麼清楚。我婆婆說我是他家的人，她對我像女兒，不要擔心錢的問題。老師，我就是擔心錢的問題。我現在要什麼，只要不太貴，我老公也都說可以，可是我也擔心萬一以後離婚，我想要有自己的錢。

彭孟嫻Jessica Peng 給妳與《姊妹淘》的回覆：

女人在婚姻中一定要有自己可以運用的錢。恕我直言，女人替丈夫與夫家賺錢雖然是美德，但是，如果女人忘記自己需要有「屬於妳自己」的金錢與財物，也就是妳必須要有自己的薪水。這樣的薪水，無論是女人自己賺取，或是女人與配偶共同經營生意的營收，女人都值得有自己可以運用的金錢！

從妳傳來的文字內容，我了解到妳與妳先生共同經營小吃生意。這樣的小吃生意的經營，在財務方面的概念，其實也是需要與公司經營一樣，由公司帳戶每月支付「公司經營者」薪資。也就是說，公司經營者也是公司員工，也是可以領薪水。這樣的概念，在妳與妳先生經營的小吃生意一樣，妳也是可以領薪水。

更直接的說，女人必須每個月有自己的薪水，就算是家庭主婦也有權有自己的薪水！

在此不是談論公司帳目管理，也不是討論小吃店營收。而是妳必須在平日，清楚金錢收入的流向與使用。妳如果對於金融不清楚也沒有關係，只要純粹知道：收入減去生意開支，再減去部分金額儲蓄與投資，再減去家庭開銷（食衣住行育樂）之後剩餘的錢，妳與妳先生可以一人一半，當成自己可以運用的錢。

如果妳與妳先生的小吃店遇到生意不好的月份，或者遇到景氣不好的特殊情況，例如新冠疫情，那麼妳就可以先減少儲蓄投資金額，但是不要完全不儲蓄與投資，因為理財是必須在平日養成習慣，景氣不好就存少一點，但是一定要養成儲蓄與投資的習慣。除此之外，景氣不好的時候，對於生活的開銷就節省一點。但是還是要有妳與妳先生自己可運用的錢。

原則就是景氣不好的時候，妳與妳先生的零花錢就拿少一點，但是妳的生活一定不可以變成，沒有妳自己可運用的錢，在此我稱之為妳的薪水。這樣的薪水不是公司營運上帳目中的薪水金額，而是我上述所提，妳自己可以運用的金錢（薪水概念）。

這樣的「婚姻薪水概念」，就是讓女人不需在要用錢時，得伸手要錢。

尤其妳與先生的小吃店也包含妳的辛苦經營，就算今天是家庭主婦的讀者，寫電郵來問我類似的問題，我也是會建議家庭主婦一定要有自己的薪水！

由妳的來信中，妳提到一句：「我現在要什麼，只要不太貴，我老公也都說可以」。但是這句話之後，我不清楚妳是可以自己從兩人帳戶拿錢，還是妳用錢，必須要妳先生的同意。如果妳可以自己在兩人的戶頭拿錢，那麼妳沒有「固定薪水」也可以。但是如果妳要用錢，需要妳的老公同意，那麼我真的建議妳一定要有自己的每月薪水，也就是「婚姻薪水概念」。（由夫妻兩人的共同帳戶，發出薪水給妳與妳的先生）

1.女人需要自己的「薪水」：

女人就算是家庭主婦，也必須有自己的薪水。很多女人為了丈夫與孩子放棄自己的工作，那已經是對於家庭很大的付出，先生如果不付給妳薪水，妳也一定要為自己爭取。因為「婚姻薪水」的概念，是保護女人的重要概念。

這個世代，有太多的男人口口聲聲都說一定會讓老婆過得好。但是，當婚姻中出現很多無法妥協的事情，就會有很多負心漢把家中的錢轉移，讓妻子連基本的生活也沒有。這樣的例子比比皆是，我不用舉例，妳觀察妳周邊認識的人，或者社會事件就可以明暸。

尤其妳在傳來的訊息當中透露，妳的父母很早就逝世，那這樣妳就必須更要為自己著想，尤其必須要有一些屬於妳自己可以運用的錢，尤其妳的「經濟支持系統」較為薄弱，因為妳沒有父母的經濟支援，我不知道妳有沒有兄弟姊妹，就算妳有兄弟姐妹的精神支持，也不代表妳的兄弟姐妹有經濟能力可以支持妳，所以最好的方式就是妳一定要有一些，屬於妳自己可以運用的錢。

2.女人需要有自己「應急的錢」：

多年前我在新浪部落格的文章，就一直強調「緊急儲備金」（emergency fund／reserve fund）的重要。這樣的緊急儲備金，不一定要放在定存，也可以做投資，但是不能做長期性質的投資，必須能夠讓投資，在當日、隔日或是立即變現（現金），而且要保證「緊急儲備金」當中的金額，不可以投資在高風險的股票種類。就算是投資在基金，對於「緊急儲備金」的變現考量，也是要選擇「穩定性質較高」的基金。

我再三強調「屬於妳自己」可以運用的錢很重要，尤其是「緊急儲備金」。因為這樣的原因除了妳所擔心的「萬一以後離婚」，妳就必須要有可以應急的金錢。此外，就算妳與先生恩愛直到永遠，妳也要有屬於妳自己可以運用的金錢，因為這是這個世代，女性應該有的權利。

現今社會看似很先進，女性的教育水平也增加，就算妳提到妳只有高中畢業，但是我相信妳平時的知識也是相當好，因為現在除了電視媒體、網路媒體等，資訊發達時代下，我相信妳絕對是個有生存意識的人。千萬要重視妳自己，教育水平不是衡量一個人的指標，如何規劃妳自己的生活，包含理財，才是比教育水平更重要的部分。

3.女人需要的不是「零用錢」，而是「薪水」：

「天有不測之風雲，人有旦夕之禍福」這句話每個人都懂。但是，這句話需要配合「未雨綢繆」，尤其在金錢方面。

如果妳有仔細注意一些社會新聞，妳就會發現當今社會，很多女人會「無怨無悔」為丈夫拚命賺錢，只顧著替丈夫開拓生意，而不懂兩人經營事業中的金錢分配，也不知道家中的金錢開支、去留。太多好女人只是傻傻地協助丈夫創業，而忘記往外開創事業版圖，必須要往內看看公司營運表以及金錢的流向。

妳提到妳的婆婆告訴妳：「妳是他家的人，對妳像女兒」。對於這樣的話，我相信妳婆婆講的時候，應該是真心真意！

但是千萬不要忘記，當婚姻生變的時候，大多數的婆婆會站在自己兒子的利益角度，只有少數的婆婆才會替媳婦著想。我真心希望妳遇到的婆婆，是替妳著想的好婆婆。但是，萬一不是呢？萬一妳遇到的婆婆，在妳未來婚姻岌岌可危時，一味顧慮自己的兒子，妳就會悔不當初！

妳先生說：「錢是兩個人的，不要分的那麼清楚。」對於這樣的話，我也相信在他說出那些話的當下，有很大的成分是在乎妳的！

但是，也許有部分是為了打發妳，只是想避免與妳討論妳想要有自己的零用錢議題。

在此我想要說，妳不是要爭取妳的零用錢，妳必須爭取妳的「婚姻薪水」。

因為很多自私的男人認為給妻子零用錢，就是一些購買服飾、皮包與化妝品的錢，那些男人很少會用「名牌」物品的價格，來給妻子零花錢，而是給最便宜的盤算。所以女人要的是「薪水」，往後女人要如何花自己的薪水，是妳自己可以決定！

在夫妻的生活中，這樣的「婚姻薪水」概念，一點也不自私，因為當妳自己在家庭中有「婚姻薪水」權利之後，妳就不需要手心向上跟先生要錢。在生活中妳也可以在先生的生日，買生日禮物給他，也可以在平日見到妳婆婆時，購買妳婆婆喜歡的物品，這樣的金錢自主權，是女人一定要有的觀念。

所以當妳在生活中，已經把妳的婚姻與工作全綁在一起時，至少要為自己爭取屬於妳自己的薪水。這樣的「女人婚姻薪水概念」，是讓妳可以在生活上與精神上，有自己獨立空間的最好方式。這樣的觀念，無論妳是與先生共同創業，或是家庭主婦、職業婦女，都一樣！

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com（Jessica author for you）。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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