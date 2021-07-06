長輩有囤積症怎麼辦？鄧惠文：其實他們是沒有「安全感」，怕被你丟棄！

家裡明明空間很大，但為什麼東西總是這麼雜亂呢？你家是不是也有許多過期的食品、空的瓶瓶罐罐、不要的紙盒等等，看似好像可以留著卻又不知道要用在哪裡的東西，當你要出手整理丟棄時，卻被長輩一手制止，家中各個角落都被塞滿了，而那些不需要的物品還是持續增加，這是「囤積症」嗎？《鄧一個人咖啡》在上週五（2日）中，鄧惠文醫師分享了囤積症的五大指標，分析長輩為何都愛留著這些東西？

首先，大家可以確認家中長輩的「蒐集」到底是不是「囤積症」的五項準則：

1、持續地難以丟棄物品

2、感到自己需要留存這些物品，即使不知道它要做什麼

3、物品大量堆積，造成生活可用區域被佔用，結果這些物品也無法順利被使用

4、堆積物品造成社會功能、職業功能、人際功能、自我照顧功能受到損害

5、沒有其他身體疾病導致囤積

有網友分享，自己在家中隨手一拿的罐頭，上頭保存期限竟是兩年前，連帶著還有一堆不能吃的東西，想要清理又被罵說是「浪費」，但那些東西不知道到底還要放多久，家中已快成廢墟。

當長輩們難以「斷捨離」，很可能是將自己對於子女的情感移至物品上，若今天把他們的東西丟掉，在其認知裡中就是被嫌老，害怕自己像物品一樣被丟棄，鄧醫師此話一出，馬上引來網友共鳴：「長輩囤積的大部分都是他熟悉的東西，囤積的越多，應該也是讓他在家中越有安全感，因為四周都是他熟悉的環境，然而如果有天被丟掉了，他心裡一定也會想，所以哪天我無用了，你應該也會想把我丟掉吧！」鄧醫師建議，可以明確告知長輩們，會將他們認為有意義物品丟棄的用意，或是在脫離物品的過程中加入儀式感，或許就能讓長輩找回自信、存在感。

隨後鄧醫師也分享曾經遇過的案例，有一個老公覺得太太很愛留著一堆沒用的東西，因此常常太太前腳留下的物品，他後腳就丟掉，有一天他把孩子小時候的一幅畫丟掉後，太太的反應極大，因為那是她「情感所繫」的東西，最後太太認為老公這樣丟東丟西，最想丟的其實就是「自己」。

對他們而言，家裡每一樣物品都是有「記憶」的存在，那對他們是一種「陪伴」，也許孩子大了會離開家裡，但那些東西並不會，漸漸地就把自己心裡那部份的情感，轉移至這些物品或其他東西身上，在我們看來那可能是一個舊了、不要了的垃圾，可是在他們眼中，那些其實等同於「孩子」，是他們在乎的寶，所以他們怎麼能輕易的丟棄呢？

鄧醫師分享以前常常會聽到很多人說，「寧願長輩很有力氣的罵人，也不要他認輸」，意志力有時候會帶動整個身心的軟弱化。那些東西代表的是長輩的「存在」，如果今天你珍惜的東西不見了，你會不會覺得有一種「無力感」、覺得自己好像被掏空了？我們可以去思考，為什麼他們會把自己的一切都放在瓶瓶罐罐身上？

人在變老的過程中，一定會有迷失自己的時候，在我們長大的過程中，他們也隨著老去，也許我們因為讀書、工作離家，讓他們感到空虛、沒有安全感，只能從那些回憶中找到一些寄託。鄧醫師建議，如果希望長輩可以放下對那些物品的執著，不二法門就是把他們的情感重新轉回到「子女」身上，要讓他們覺得自己就算沒有那些東西，還是有支撐自己的力量跟價值，當他們感受到自己的「存在」時，自然就不會執著在那些東西身上，因此不要一味的「責怪」他們留這留那，而是去「了解」他們需要的是什麼。