▲曾經有一種朋友，非常要好，好到我們會將對方納入自己的重要生活圈，好到你什麼都想替對方去做。（圖／Shutterstock）

朋友背叛讓人難過，沒關係！你的時間很寶貴，要留給珍惜你的人！

小時候總會為了朋友背叛而難過，曾經有一種朋友，非常要好，好到我們會將對方納入自己的重要生活圈，好到你什麼都想替對方去做，每個人都知道你們彼此很要好，好到時時刻刻、大事小事都想和對方分享。

對方是除了情人以外，你最重要的人，你從來沒有想過這樣的人會離開你！

直到你不曉得從什麼時候開始，對方背叛你，身旁的人和你說你才發現，當你知道這個事實，你很崩潰和難過，你不曉得該怎麼消化這樣難過的情緒，之後，你們就不像以前一樣，你始終不明白到底為什麼對方要這樣對你？也不曉得明明兩個人這麼好，為什麼會走到眼前的局面？

也有一種朋友，念書時你們形影不離，說了好多未來的夢想，沒想到一轉眼，出了社會忙碌於工作之後，兩個人就漸行漸遠，偶爾只會久久在臉書留言一次，你不知道要如何劃破彼此目前的僵局，只能眼睜睜的看著彼此變成平淡之交的朋友。

無論是遭遇背叛或是因為環境變遷而失去的朋友，總讓你傷心難過，直到年歲漸長，時間拉長，才發現朋友和情人一樣，相遇是緣分，離開也是緣分！時間會慢慢汰換你身邊的人，感情或是友情。

每個人都會需要朋友，你會在職場上或是朋友的聚會場合認識很多朋友，但你會發現不是認識就稱作朋友，你會認識很多人，但你真正會當成朋友的只有幾個人而已！

我有個朋友就曾經遇過一個不是很好的朋友，對方個性很豪氣，很喜愛四海皆朋友的感覺，誰都能當朋友，初次見面大家會覺得很好相處，誰知道久了以後才明白對方的為人。

對方喜歡四處認識朋友，他最愛以為每個人都是他的朋友，當你介紹朋友給他認識以後，他就會私下「搞排擠」小動作，開始約吃飯然後不揪我這位朋友，朋友等到事後才發現原來自己的朋友全部都去聚餐了，只剩下他不曉得。

久了，朋友終於明白，真正的朋友是不會這樣的，於是開始疏遠這個朋友。如果你目前也正面臨被背叛的狀況，那麼可以思考一下，你認為是你「好朋友」的人，他們也認為你是好朋友嗎？這些好朋友真的和你有這麼好嗎？

要曉得，真正的好朋友，除了會在你有難時幫忙，還會在你開心的時候為你感到開心，平常你不聯絡也沒關係，他會默默的關心你，真正在背後肯支持你、不是只有玩樂時才出現的朋友，才是真朋友！

你和真朋友相處會感到開心沒有壓力，你不需要主動找話題，對方也能夠了解你的想法，即使你情緒低落，心情不好，真朋友也會願意聽你訴苦，而不會嫌你煩！

到了一定的年齡，身邊的朋友本來就會開始進行「斷捨離」，因為這一段時間的歷練會讓你看清，誰是你真正的朋友、誰是不好的朋友，你的時間很寶貴，要把時間留給珍惜真正的朋友／家人才是對的！

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