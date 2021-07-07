會煮飯就可以嫁了！你對婚姻有哪些「不正確的期待」？

講到婚姻你會想到什麼？有一句是這樣說的，「女人如果想要抓住男人的心，就要先抓住他的胃」，會做飯就能保證丈夫永遠的忠誠嗎？在這個講究性別平等的年代，大家還是會很不自覺得被一些既有的想法牽絆，如果今天我們看到一個男人煮飯，大家會稱讚他為「新好男人」；如果看到女人燒出一桌子好菜，大家會覺得「好賢慧，可以嫁了」，難道女人會做菜就是為了要嫁人嗎？

我們常常會對婚姻有著「不正確的期待」，期待你的另一半會怎樣、期待別人幸福的婚姻也能發生在自己身上，假設你期待你的妻子是一個很賢慧很會做飯的人，但他每天都煮一樣的東西時，你便會開始嫌棄，可他確實是你所期望的「會做飯」，為什麼你還是會這樣呢？因為期待永遠不會滿足，永遠會有更多的希望，因此一個錯誤的期待往往就是導致彼此關係失調開始。

婚姻的本質不是女人要多會煮飯，學會做飯也不只是為了要嫁，你想要學會什麼從來不會是因為誰，而是自己喜歡！「你會想要做一個好丈夫，那全是因為你愛你的另一半」。沒有人天生就知道怎麼做一個好先生、好太太，你也不可能會「預測」到妻子不會燒菜的話婚姻不會幸福，學習是在婚姻的過程中，而不是在婚姻之前，是兩個人一起，而非自己。

在大家的印象中，男人要負責賺錢養家，女人應該操辦家務，但為什麼男生不能包辦家務，主要負責賺錢的不能是女生呢？演藝圈的銀色夫妻陶晶瑩、李李仁，他們的婚姻相處正是打破「男主外，女主內」的刻板印象，李李仁為愛做起「家庭主夫」，一路走來也曾被酸言酸語過，兩人婚姻也一度不被外界看好，但自己的婚姻為什麼需要別人的支持呢？他們選擇用自己的方式經營家庭，反而過得自在又幸福。

「婚姻是愛情的墳墓」這是許多人對婚姻下的結論，當兩人決定共組成一個家庭時，若未放下「別人的建議」、「八股的認知」，很容易會產生對「婚姻的迷思」，其實從來就沒有所謂的家事應該誰要做、誰應該要負責養家，當你們決定踏入婚姻的那一刻，就要拋掉那些既有的認知，用你們「自己」的方式去經營家庭，婚姻幸不幸福不是取決於前人的經驗，沒人能左右你們要過怎樣的生活，也沒有一定要遵循怎麼做才是正確，「婚姻迷思」才是愛情最深的墳墓，記得，結婚永遠不是為了要做某件事！

你可以試著問自己，為什麼想要跟這個人結婚？答案絕對不是因為他很會煮飯，也不會是因為他會幫你洗衣服，而是因為你愛他、想跟他攜手走一輩子，如果你發現你只是因為他會煮飯給你吃而決定跟他結婚，那或許你需要的只是一個「保姆」。