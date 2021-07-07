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會煮飯就可以嫁了！你對婚姻有哪些「不正確的期待」？

shutterstock_674419903 ▲結婚不是為了要做某件事，而是想跟對方攜手走下去。（圖／Shutterstock）
文 : 徐 珮芳

講到婚姻你會想到什麼？有一句是這樣說的，「女人如果想要抓住男人的心，就要先抓住他的胃」，會做飯就能保證丈夫永遠的忠誠嗎？在這個講究性別平等的年代，大家還是會很不自覺得被一些既有的想法牽絆，如果今天我們看到一個男人煮飯，大家會稱讚他為「新好男人」；如果看到女人燒出一桌子好菜，大家會覺得「好賢慧，可以嫁了」，難道女人會做菜就是為了要嫁人嗎？

我們常常會對婚姻有著「不正確的期待」，期待你的另一半會怎樣、期待別人幸福的婚姻也能發生在自己身上，假設你期待你的妻子是一個很賢慧很會做飯的人，但他每天都煮一樣的東西時，你便會開始嫌棄，可他確實是你所期望的「會做飯」，為什麼你還是會這樣呢？因為期待永遠不會滿足，永遠會有更多的希望因此一個錯誤的期待往往就是導致彼此關係失調開始。

婚姻的本質不是女人要多會煮飯，學會做飯也不只是為了要嫁，你想要學會什麼從來不會是因為誰，而是自己喜歡！「你會想要做一個好丈夫，那全是因為你愛你的另一半」。沒有人天生就知道怎麼做一個好先生、好太太，你也不可能會「預測」到妻子不會燒菜的話婚姻不會幸福，學習是在婚姻的過程中，而不是在婚姻之前，是兩個人一起，而非自己。

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▲你想要學會什麼從來不會是因為誰，而是自己喜歡！學習是在婚姻的過程中，而不是在婚姻之前。（圖／Shutterstock）

在大家的印象中，男人要負責賺錢養家，女人應該操辦家務，但為什麼男生不能包辦家務，主要負責賺錢的不能是女生呢？演藝圈的銀色夫妻陶晶瑩、李李仁，他們的婚姻相處正是打破「男主外，女主內」的刻板印象，李李仁為愛做起「家庭主夫」，一路走來也曾被酸言酸語過，兩人婚姻也一度不被外界看好，但自己的婚姻為什麼需要別人的支持呢？他們選擇用自己的方式經營家庭，反而過得自在又幸福。

「婚姻是愛情的墳墓」這是許多人對婚姻下的結論，當兩人決定共組成一個家庭時，若未放下「別人的建議」、「八股的認知」，很容易會產生對「婚姻的迷思」，其實從來就沒有所謂的家事應該誰要做、誰應該要負責養家，當你們決定踏入婚姻的那一刻，就要拋掉那些既有的認知，用你們「自己」的方式去經營家庭，婚姻幸不幸福不是取決於前人的經驗，沒人能左右你們要過怎樣的生活，也沒有一定要遵循怎麼做才是正確，「婚姻迷思」才是愛情最深的墳墓，記得，結婚永遠不是為了要做某件事！

你可以試著問自己，為什麼想要跟這個人結婚？答案絕對不是因為他很會煮飯，也不會是因為他會幫你洗衣服，而是因為你愛他、想跟他攜手走一輩子，如果你發現你只是因為他會煮飯給你吃而決定跟他結婚，那或許你需要的只是一個「保姆」。

Tags : 不正確可以嫁婚姻愛情期待李李仁煮飯陶晶瑩