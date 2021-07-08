▲五位主角不只努力地醫治手上的每一位病人，同時也展現不同的領導風格。（圖／《機智醫生生活》劇照）

《機智醫生生活》5位主角獨特職場領導魅力！「因為我信任你，你總是很誠懇」

最近正在熱播第二季的《機智醫生生活》，是一部療癒又溫暖的醫療職場劇。五位主角不只努力地醫治手上的每一位病人，同時也展現不同的領導風格，深深的影響、改變了跟著他們一起治療病患的住院醫生和實習醫生們。

VidaOrange編輯整理了五位主角在職場上的領導特質與魅力，也許，你可以在這幾位溫暖而專業的醫生身上，憶起自己工作時的模樣。

蔡頌和的領導魅力：溫暖的信任

「因為我信任你，你總是很誠懇，對病患也研究得很透徹，肯定有什麼原因。」

在第一季的劇情中，神經外科住院醫生安治弘首次操刀時因為頸椎毛病發作而不小心失手，令他非常沮喪。頌和知道治弘在醫療工作上是非常誠懇認真的，所以推測治弘在手術室的失誤一定有什麼原因，因此，她在手術結束後並沒有責備安治弘，反而在了解背後的原因後，用溫暖的語句鼓勵他，希望他可以找回自信，繼續努力。

頌和在遇到工作上的褒賞時，也十分謙卑且細心體貼。在第二季第二集，頌和完成了極度艱難的腦瘤手術，由於病患是國際知名小提琴手，因此有不少國外媒體都想要採訪頌和，這本該是個讓自己被全世界看見的好機會，然而，考量到受訪日那天住院醫生善彬要值班的頌和，卻婉拒了採訪。因為她認為手術是由其他醫生和自己一起完成的，所以她不願把功勞往自己身上攬，而是希望辛苦的大家都能接受採訪。頌和用溫柔而細膩的心感動了善彬，相信未來當善彬升上主治醫生後，也將會成為一位溫暖的前輩。

李翊晙的領導魅力：在幽默背後的同理心

「我們就過10分鐘再開始吧。總不能讓孩子以後每年兒童節，都因為去世的爸爸而哭著過嘛。」

私底下總是給人搞笑、不正經形象的翊晙，在面對工作時其實比誰都還要更細膩、更同理家屬的心情。第一季中，有一名患者早上才剛痊癒出院，晚上卻發生車禍腦死，再也無法完成與兒子一起吃炸醬麵的願望。就在翊晙按照死者遺願進行器官捐贈手術前，原本在手術室等待的其他醫師只希望趕快進行，但翊晙請大家再等待10分鐘，等到12點過後再進行手術。因為當時是晚上11點50分，還在兒童節當天，翊晙不希望死者兒子往後每年的兒童節都因為想起過世的爸爸而傷心難過。翊晙對家屬的同理心，感動了在深夜已經很疲倦、只想趕快結束工作的其他醫生們，而那些醫生的眼神在聽到翊晙的話之後也有了些變化，相信他們未來都會變成對病患家屬更有同理心的好醫生。

或許是因為翊晙也是個父親，所以更可以設身處地的為痛失丈夫和爸爸的家屬們著想，而他也將本來要送給兒子羽朱的禮物轉送給死者的兒子，用溫暖的舉動安慰了他們的心，讓他們可以更有勇氣地面對未來的挑戰。

金雋婠的領導魅力：表面嚴厲冷酷，內心疼愛後輩

「當然要做！當醫生放棄病人的時候，他就不再是醫生了。」

也許是因為胸腔外科是醫院中最攸關病患生死的科別之一，所以雋婠在專業領域上總是不留情面、冷酷無情，希望後輩要用最嚴謹的方式處理每一件事。雖然雋婠總是對住院醫生涂材學非常嚴厲，甚至在材學因為被騙錢而在手術室心神不寧時把他轟出去，但當他得知狀態不好的材學不小心冒犯了病患家屬而受到減薪懲處時，刀子嘴豆腐心的雋婠特地在半夜打給院長，接下了胸腔外科科長的責任，只為了幫材學擋掉這份懲戒，讓材學可以更快地恢復正常的生活。

還有一次，涂材學遇到一名不肯吃藥、動手術的病人，讓他感到很困擾，去問雋婠到底該不該放棄，雋婠大罵他：「當醫生放棄病人的時候，他就不再是醫生了。」一棒敲醒了後輩，即使後來材學是透過下跪哀求病人才讓他願意吃藥，但卻也讓他更加領悟醫生的本分，就是不管用什麼方法，都應該要把治好病人作為首要任務。

安政源的領導魅力：用溫柔的力量改變他人

「她總有一天不會再來的。人們總要學著遺忘繼續往前，在那之前請妳溫柔地對待她吧。」

身為小兒科外科教授的安政源，因為知道當小孩出事時媽媽一定會自責不已，所以總是用溫柔的語氣向家屬訴說病情，並盡量站在家屬的角度同理他們；而個性比較一板一眼的住院醫生張冬天，總是不顧慮他人心情，無論是否會傷害到家屬的心情，都把腦中想的話直接說出來。但透過與政源一次次的對談，冬天也漸漸被溫暖的他給改變，變得更加柔軟。當遇到不了解手術過程的家屬時，冬天試著用繪畫的方式解釋手術過程給她聽；當遇到只是想跟她聊聊過世女兒的媽媽時，冬天也主動買了杯咖啡坐下來和她聊天，體認到了「救人必須先救心」的道理。

安政源做好了身為醫生份內的工作，同時站在前輩的立場提供許多建議，以自己的行動改變了後輩，不僅成為住院醫生們的好榜樣，也讓冷冰冰的醫院多了些溫情。

楊碩亨的領導魅力：細心觀察部屬的認真投入

「比起聰明、頭腦又好的人，我更欣賞負責任的人。」

個性內向、不擅言詞的婦產科醫生碩亨，某次遇到負責的孕婦因胎盤剝離而需臨時剖腹，他在趕回去的路上打電話要求住院醫生秋敏荷先進行手術取出胎兒，資歷才兩年的敏荷嚇得手足無措，但碩亨卻嚴厲地表示：「難道你要害死病人嗎？」要求她一定要動刀，並冷靜地說：「我會用手機一步步指導你所有步驟。」後來，兩人順利的完成了手術，聊天時，碩亨提到比起聰明頭腦好的人，他更欣賞負責任的人，給予總是堅守崗位、認真負責的敏荷莫大的鼓舞。

細心敏感的碩亨看到了敏荷的辛苦，也知道她因為某些原因已經連續值班了好幾天，所以他用內斂而溫柔的方式，透過護理師送上辣炒年糕慰勞辛苦的敏荷，並適時地用簡單而暖心的話稱讚了她，溫暖地撫慰了敏荷的心，讓她更有能量地朝向成為一位獨當一面的主治醫生邁進。

在這個因疫情而動盪不安的時刻，幸好有療癒又有深度的《機智醫生生活》陪伴著我們，如同炎炎夏日的一股涼風撫慰了躁動的心，也讓人們可以靜下心來，感受劇中每位角色所帶來的啟發。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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