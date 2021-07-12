人妻愛上網路人夫，該前進？還是放手？

親愛的欣西亞妳好：

我跟老公結婚五年，沒有小孩，感情一直像家人一般。老公很愛我，會天天煮飯給我吃，我覺得他愛我也比我愛他還多。在性愛方面，他很尊重我的感受，但我的需求很低，因此我們的次數少之又少，坦白說，我幾乎沒有想跟他做愛的感覺。最近我在網路社團認識了一個男生，他太太因病過世，我們彼此只看過照片卻很有話聊，聊著聊著就有了感覺，我想著他甚至會有生理反應，我和他都約定好不要見面，因為彼此都知道見了面會發生什麼事，但我卻已不可自拔，請問我該怎麼辦？

欣西亞這樣說：

有些人身旁明明有伴，也受到另一半無微不至的呵護，然而在網路世界認識志同道合的異性，卻還是深陷其中，很多時候只憑著照片，連對方本人都沒見過、遑論實質相處，僅憑著文字對話，便將心給了出去。為什麼網路戀愛會帶給人如此強大的吸引力？我覺得不外乎有兩個原因：

一是距離產生美感。和網友對話得再深入，再如何掏心挖肺，它終究缺乏人與人之間最直接的互動，「直接」指的是一言一行所串聯出來的動作，自己脫口而出的話，對方作何反應？心情低落或開心，對方是如何給予安慰和共鳴？網路交友大多藉由文字，給予了線上人們短暫的緩衝時間能稍作思考，少了面對面的直接接觸，做出的反應自然會較為適當且完美，說出的話語也會比及時反應更打動人心。

二是自我幻想的膨脹。好比我們在網路上看一個人的照片，會迅速認定對方長得就是某種樣子。問題在於拍攝角度的不同，人像呈現也會不一樣，雖沒看到全貌，但我們的大腦會主動補齊不足的部分，甚至衍生過多不實的幻想，你以為他長很高，那是因為他的臉看起來像是身高高的人，但實際上他的身高跟你的想像是有落差的。

因此，基於上述理由，我必須跟苦主說：妳覺得跟這位網路人夫十分契合，很可能只是自己的一廂情願，尤其當妳對現實生活的現狀跟處境感覺不滿，雖深知老公對自己很好，卻少了一直渴望擁有的浪漫氛圍，於是，當妳認識了其他異性，兩人正好又有共同話題，在文字的貼心問候甚至談情說愛下，自然而然會希望他就是能解救妳脫離現狀的騎士，雖然人還在老公身邊，心卻早已遠走高飛。

我給妳的建議是：請想清楚人生究竟要的是什麼。老公是妳的安全網避風港，網路情人則是妳的浪漫溫柔鄉。和老公之間真的了無激情？還是需要溝通和做出動作來改變現狀？五年來的婚姻，是否值得再一次的努力？還是妳絲毫不給彼此機會就宣判死刑？網路情人善解人意，讓妳光看照片就有生理反應，但那畢竟是幻夢裡的甜蜜，誰能保證當妳和他相見後，能真的天雷勾動地火？又或者，在長期相處，當激情燃燒一瞬間之後，柴米油鹽的介入不會耗盡你們之間的熱情？

最後，無論做出什麼樣的決定，我都希望妳不要「一心二用」，別貪圖想要兩個都拿兩手都抓，因為結局多半是兩頭落空，想要雙贏的人通常是輸得徹底的人，男女關係如此，兩性婚姻更是如此。祝福妳！

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