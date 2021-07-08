人妻密技：如何「誘拐」男人做家事？

▲要讓不進廚房的男人習慣在廚房出沒當然需要一點引誘，別想歪了！並不是裸體做菜的意思，而是循循善誘，用一點小心機引導他。（圖／Shutterstock）

結婚之前，我很擔心家事分配的問題，因為本人不擅長家務處理，婚前在婆家看見傳統又能幹的婆婆一手包辦所有家事，不禁打了個寒顫，擔心婚後會被要求成為賢慧的媳婦。特別是還有人告訴我：「我沒辦法進廚房的喔！我進廚房就會頭暈。」竟然有先下手為強、出這種招數的！沒關係，見招拆招。

頭暈也許不是藉口，因為婆家的廚房確實小了點，兩個人在一起感覺又擠又悶。幸好婚後沒有和公婆住在一起，新房空間重新裝潢設計過，改為寬敞又方便呼喚老公做事的開放式廚房。要讓不進廚房的男人習慣在廚房出沒當然需要一點引誘，別想歪了！並不是裸體做菜的意思，而是循循善誘，用一點小心機引導他。

首先，和大家分享請男人做家事的幾個誤區，看看你是不是有以下的毛病？

1、抱怨和嫌棄

好心來幫忙時，你卻說：「笨手笨腳，走開啦！越幫越忙，我自己弄就好了」、「剛剛不是交代你要先這樣然後再那樣的嗎」、「衣服為什麼晾成這樣？」

2、一下子交代太多任務

大部分的男人不太會一心多用，你卻交代他太多任務。「等一下洗完菜幫我剝蒜頭，順便幫我鍋子轉小火，米放進電鍋……」

確認你沒有以上兩個常見誤區之後，我來分享一下我是怎麼誘拐男人做家事的。對於那個曾說他得了「進廚房暈眩病」的人，我並沒有一開始就讓他進廚房幫忙。我只是當米酒瓶蓋需要打開時，先請他來幫忙一下。接著是手上沾滿了絞肉和麵粉，呼喚他去冰箱幫我拿醬油。然後下次請他幫我洗一下菜、挑一下豆子。改天再麻煩他削馬鈴薯，而且不忘「稱讚」他削得很漂亮。

經過這樣循序漸進引導之後，他現在很習慣會問我需不需要幫忙，自動剝好蒜頭，煮完一道菜他也會等著幫我洗鍋。除了料理方面的幫手之外，洗衣服、晾衣服我也成功讓他承接了任務。

洗衣服用的方式是跟他撒嬌：「洗衣籃很重耶，我搬不動。」晾衣服則是說：「曬衣架太高了我構不到。」他晾完衣服要稱讚他：「你好會晾衣服，整整齊齊的，根本是天生的晾衣達人啊！」搭配一個崇拜的眼神。

這些詭計當然不能等婚後才開始，沒道理你婚前什麼家務都會，婚後就天天耍廢。因此宅廢人妻的「人物設定」在婚前就要開始鋪陳了，盡量讓他體認到我是個很需要照顧的生活白痴。好吧，其實有部分「生活白痴」也是真的。

然而，並非所有人妻都能遵循此策略讓你家男人做家事。兩大關鍵在於，有沒有和婆家住在一起？他到底有多體貼疼愛你？和公婆住在一起的眉角很多，你懂的。體貼的男人不會和你計較那麼多，他很樂意成為你的依靠。

最賤的一招其實我本人已經忘記了，是他在婚後很多年提醒我的。原來我婚前曾問他：「請問你喜歡有老婆的柔嫩小手可以摸？還是喜歡老婆的手粗糙乾裂呢？」他回答：「當然要有柔嫩小手啊！」我就告訴他：「沒問題，那婚後你就要幫忙做家事啊！好讓我維持一雙柔嫩小手。」

男人不壞，女人不愛。

女人心機，也很厲害。

到這裡找艾姬……

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