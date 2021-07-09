厭倦滑手機，不如來看書吧！3 本好讀書單分享

WFH 即將屆滿兩個月，很大感想是眼睛負擔增加許多。一來是上下班的界線變得模糊，待在電腦前時間更久；二來是無處可去，閒來無事就拿起手機滑滑滑，跟朋友打字噴垃圾話。

長時間盯 3C 眼壓高、頭痛，有天意識，時間如此珍貴，何苦再浪擲網海，不斷刷新別人晚餐吃什麼、跟孩子做了哪些美勞作品、一天完成哪些工作進度？

那是一種無邊無際的焦慮。隔離時代，更想透過網路去維繫與外界的連結、維繫與人的情感。然而就像吃棉花糖，一大口塞進嘴裡，幾秒後徒剩幾縷糖絲，沒有飽足感且空虛。

於是我刻意在沙發和床邊放書，想滑手機時先拿起書來讀，意外增加不少閱讀量。覺得看書比滑社群療癒多了，畢竟在此內憂外患夾擊之時，容易欽羨甚至嫉妒起有錢有閒的朋友或 KOL 不斷放送他的生活過得多有質感，WFH 更要追求儀式感云云。（於是你就開始捫心自問：我為什麼要把日子過得這麼狼狽？）

既然如此，不如看看書，安慰多了。以下推薦 3 本很好入門，並且不易起比較心的書。

1、洪愛珠《老派少女購物路線》

我喜歡讀飲食書寫，這本書應該會是 2021 我最喜歡的之一。有些人平常愛在社群狂貼吃了哪家排隊美食、哪道限量昂貴餐點，不免有炫耀嫌疑。然而看這本書，不只肚餓，看得出作者底蘊來自富貴的食養，卻寫得很謙和自然。讓人慨嘆，真正的大家風範，正是如此曖曖內含光。

2、向田邦子《父親的道歉信》

睡前習慣讀散文。相較小說較無壓力。一篇篇短散文，寫的多半是作者的兒時回憶，很不高大上，甚至有很多糗的。感覺很像看哪個朋友在臉書上發的趣聞。有時很像廢文。笑過之後，忍不住回溯起自己的回憶。會忍不住興起「好想跟作者當朋友啊」的念頭。（雖然，向田邦子已經亡故）

3、向田邦子《宛如阿修羅》

向田邦子被稱為「大和民族的張愛玲」，讀完《父親的道歉信》及《女兒的道歉信》我仍不太明白。《宛如阿修羅》是小說，寫中年的四姊妹意外發現父親居然出軌長達十年，意外許多家人之間的糾葛。

很像鄉土劇的情節，我卻讀得步步驚心。想起有人對好朋友的註解是「希望你過得好，但不能比我好」，原來姊妹之間亦是如此。姊妹之間互相疼惜，其實也很多突如其來惡毒的一刀。向田邦子太會寫女性，把人的醜惡、可愛、矛盾如實呈現。這本書非常好看，讀的過程有種奇異的安慰：「啊，原來，大家都是這麼惡毒呀，那我就放心了。」

近來大家都很焦慮，有些專家倡導「跟自己對話」，乍聽抽象，但閱讀就是一件很能自我對話的方式。而且那樣的對話，不易受傷。在此茫然時代，拾起一本喜歡的書，立刻就能遁入安寧之中，不是很划算的事嗎？

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