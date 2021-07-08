主管緊盯、家人打擾，WFH讓人好心煩！《鄧一個人咖啡》陪你鬆綁在家工作的無力感

三級警戒再度宣布延長兩週，也意味著WFH的日子也跟著延長，這是許多上班族不樂見的，為什麼會這樣說呢？其實原本在大家心中，在家工作不但能省去交通費跟交通時間，還可以不用跟討厭的同事及主管見面，好像鬆了一口氣，但真的開始執行後，卻紛紛抱怨想趕快回到公司過「正常上下班」的日子，到底是為什麼讓原本滿心期待不用進公司的上班族有這樣的反彈呢？

有許多網友表示，雖然平時很不喜歡主管、也不太想見到他，但沒想到不見面才是夢魘的開始，不管自己多努力做事好像都得不到他的信任，懷疑東懷疑西、質疑是不是偷懶，造成更大的壓力，明明下班時間到了，主管沒有指示也不敢擅自離開，事情變得越來越多⋯⋯工作上的壓力就算了，家人居然以為在家上班很閒？不斷來敲門打擾、要求幫忙做這做那，被主管盯、被家人煩，真的已經到了生無可戀的地步。

鄧惠文醫師在本週五（9日）《鄧一個人咖啡》的直播，就要來跟大家聊聊疫情之下的WFH所造成的工作壓力有哪些，面對這些又有什麼好的應對方式呢？如果你正在為三級延長而感到煩惱，不妨一起來聽聽鄧醫師怎麼說吧！

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