那些無法改變，只能「忍耐」的事

▲在解封遙遙無期的狀態下，若找不到紓壓的方法，自然就積鬱成疾了。（圖／Shutterstock）

最近我的朋友們紛紛出現兩種有趣的現象。

第一種人好像吃到了什麼奇效智慧丸，創造力和藝術力大噴發，做蛋糕的、烤派烤布丁的、畫水墨畫的、甚至還有在七月大熱天打起毛線衣的……頓時FB版面像是各種成果展般離奇；而第二種人則好像吃到了毒性不明的果子，紛紛爆發奇怪疾病，有長濕疹的、胃食道逆流的、顳顎關節炎的……這些看似風馬牛不相及的病症，其實都有一個相同的致病原因，就是壓力過大；畢竟在解封遙遙無期的狀態下，若找不到紓壓的方法，自然就積鬱成疾了。

說實話，我越來越覺得，能夠獲得幸福的人，一定有個必要的特質，就是懂得紓壓。

紓壓說起來容易，好像把一切煩心事甩手不管去玩樂就成了，可若真有這麼簡單，為什麼很多人做不到？是想太多？是責任感太重？是放不下？或許都是吧，可仔細想想，或許我們最缺乏的，是一種「認」的心態。

不夠謙卑的人，就是做不到「認」。

有次我在網路上看到一篇文章，寫的是一個到荒島上生活的人，那是幾乎原始的荒島，沒有任何現代設施、甚至也沒有電，唯一跟現代文明相關的，是一條自來水管。

其實整個故事本身很老套，不過就是一個充滿各種壓力症後及心理疾病的都市人、丟下一切回歸簡單生活的模式，讓我印象深刻的是，他說現代人的生活太不自然了，天黑了隨手按個按鍵，就能夠有光亮繼續做事；天熱了隨手按個開關，就有冷氣可以吹，這些違抗自然的事物唾手可得，會讓人類產生一種人定勝天的錯覺，而一切的煩惱，就源自於我們把自己想的太了不起。

老實說，雖然這段敘述帶給我某一種震撼，可是剛看到時，我卻覺得就算要放下煩惱、也不用這麼矯枉過正吧？人類文明就是已經走到這個階段了，有得享受的時候，為何偏要自討苦吃？可隨著年紀慢慢變大，我才越來越明白，這個人說的是一種心態。

我有個朋友的先生是個媽寶，平時兩人在自己的小家裡，男人雖然很懶散，但起碼叫他做十件事，他會勉勉強強完成一半，可一旦回到婆家，這個三十幾歲的大男人，卻能在一秒鐘退化成謝頂的嬰兒，蘋果要削皮去核切片就算了，還得泡過檸檬水防止氧化色變，於是只要回到婆家，我朋友就像個台傭似的忙得團團轉。

我問她怎麼受得了，她說沒辦法啊，先生就是媽寶，不然她還能怎樣？

我心想，怎麼會沒辦法？我腦中裡起碼冒出十個辦法，從軟的硬的到軟硬兼施，簡直恨其不爭，可沒等我說出來，她又樂天的接了一句：「反正我婆婆已經八十多歲了啦！」在那一刻我突然發現，為什麼這種如果讓我去過，我恐怕會氣到殺人的生活，她居然能過得那麼快樂的原因，就是因為她懂得「認」啊！

我的意思不是說遇到什麼不平的事通通都要認命，而是坦白說，要改變一個人從小養成的習慣，沒有五年八年的光景是不可能的，如果去掉情緒，光以成功率和風險度來算，等婆婆自然消失、絕對比改變這個男人要容易也要保險的多，可是知道是一回事、做到又是另一回事，我們老是去做一些吃力不討好的事，表面上看起來是積極的面對問題，但實際上，會不會是我們太過自大，才會以為自己能改變一切？

就像面對疫情，誰都知道我們沒法改變、只能忍耐，可有些人能夠很乾脆的轉移注意力，去做烘培、去打毛線，而另外有些人，就是忍不住一直上網蒐著相關消息，認為是政治問題的，徹夜和人在網上辯論；認為要加強免疫力的，亡羊補牢開始吃靈芝，我不是說這些事完全都沒有用，但那就像螞蟻推大象，即便推動了，你也會被無力感擊垮。

放下的秘訣是徹底認知到自己的無能，而這其實是最不容易的事，所以我們嘴裡嚷嚷著要紓壓要紓壓、但永遠緩不濟急。

就像有些人決定要紓壓，跑去做昂貴的精油按摩，結果整節都在跟按摩師抱怨自己的煩心事，沒將自己抽離，若是按摩師剛好想法和你不同又直言不諱，恐怕按完壓力更大。

我大概知道烘培為什麼是許多人的紓壓選擇，倒不只是從無到有的成就感，而是烘培的過程有一種奇異的效果，明明擀麵揉麵手上做的是重覆的機械性動作，但腦子裡就是會無意識的放空、無法再去想那些煩心事。

如果你真的想放下，就去發掘那些能讓你放空和抽離的紓壓方式吧，面對生命裡那麼多再努力也無法改變、而只能忍耐的難題，也許我們都該學會將無解的事暫時丟在一邊，因為一直拿在手上，也是沒用的。

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