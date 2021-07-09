▲不要輕易把自己個性上的問題，用「前衛」或是「女性主義」這些字眼來帶過。（圖／Shutterstock）

作家H：盡量不要把自己個性上的問題，用「前衛或女性主義」這些字眼帶過

H你好。看了幾篇你的文章，覺得你很真實的回答每個人的問題。我簡單的描述一下我目前的問題！

我今年48歲是個有2個小孩的媽媽。我是刺青師，本身比較前衛思想也比較女性主義。3年多前結束了17年的婚姻，是因為跟前夫有個性上不合但沒辦法溝通的問題。試過很多方式，我最後選擇放棄。目前小孩一個20歲一個18歲，都跟我一起⋯⋯

在離婚後我在工作上（跟我刺青的客人）他開始追求我，但他整整小我19歲。我們因為聊天才知道我們是同一天出生。我一開始就跟他講明我的生活，他慢慢的可以接受。

男友的家庭是單親家庭，媽媽從他小二就跟他爸爸離婚了，所以他個性獨立、自給自足，目前在餐廳是主管的職業。

而我們交往3年他一直以我為中心，像小女生一樣的疼我。但同居時間久了發現他忍很久，像什麼家事都他在做。他後來覺得我太自我為中心，我們吵架分手了一個月⋯⋯

一個月後我因為覺得他的心很老成穩重，而且我雖然年紀大但卻像個小孩。我主動line他，慢慢又復合了。但這次沒有選擇同居，給對方有足夠的獨處時間，但我卻覺得少了什麼。但他說他對我一直都沒有變，只是方式變了！目前我們也是沒有要分開的意思，但我們都找不出該怎麼在生活中找相處的平衡點～文有點長，謝謝你可以看完。

再次謝謝。

H這樣說

回文一開始我就得說，這是篇值得被叱責的來信。

在看完妳的生命靈數之後，我發現妳的人生課題是數字5，也就是任性。但是妳的制約數卻是數字2，這代表妳這個人從小成長的過程中，被這個數字影響，導致妳在某些情感面上，是很依賴人的。

這種依賴有時候可能不只是簡單的依賴，嚴重一點會成為「病態」的依賴。

幸運的是，這個對象年紀雖輕，但身上卻有療癒他人的能力。他可以傾聽妳的煩惱，包容妳的絕大多數要求，因為他的幼年本質，也是依賴。只不過，可怕的是妳的人生課題，從妳的自我描述中，我大概就可以一窺一二，絕對還沒有克服。

想要告訴妳一些觀念上的釐清。

比較「前衛」代表的意思是，妳的思想比較停留在年輕人的步調，比較能接受比較多的選項，但不代表妳可以任性，因為別人不一定能接受。

比較「女性主義」代表的意思是，妳不會讓男尊女卑或是重男輕女這種觀念影響妳的言行，但卻也不代表，在男女關係上，妳就可以為所欲為唷！

會這樣判斷的原因在於，如果妳真的是前衛的人，其實在討論這個問題是，妳根本不會在意年紀。如果妳真的是女性主義的人，那麼你們第一次分手的原因，就不會是他認為妳太過於自我中心，而會用別的字眼或議題來取代。任性和自我中心這兩件事情，是很容易搞混的。

簡單講，從妳對自己的描述，加上這個年紀才發現與前夫個性不合離婚，再加上面對一個對妳包容的年輕人，妳都可以把他逼走，這顯示出，妳並沒有真心面對自己的任性妄為！

人生課題，不管是到了幾歲，沒解決的話，就還是會影響生活、影響愛情、影響自己。

因此我建議妳，尊重對方的決定，讓彼此留點空間，而不要凡事都希望以自己所想所要為準，我相信會讓這段感情走得比較長遠，雖然下半年，妳依舊會因為這樣的關係而感到不安，但是只要撐過今年，明年起這段感情就會進入穩定期。

祝福妳！

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