關係焦慮的背後，真正的情緒是「寂寞」

一直到很後來我才發現一件事情，有時候我們在感情裡面覺得好緊張、好擔心、好害怕對方會把自己丟下來，其實這個害怕底下有一個真實的情緒是寂寞。這裡的寂寞指的是：

我想要被看見，但卻沒有人理我

我想要人陪我，才會覺得安穩

如果我怎麼了，會不會有人來幫忙我

如果情緒掉下去了，會不會有人接住我

發現了嗎？這些寂寞都是和人際關係有關的寂寞。當你很焦慮的想要抓住對方、想要傳訊息給他，請他趕快回覆你的時候，其實你真正無法面對的不是焦慮，而是內心的寂寞。你可能好怕跟「自己」相處，好怕「一個人」的時候會想起好多難過的事情、好怕有些情緒一來，會掉入漩渦裡，這些一個又一個的害怕，讓你希望有一個人在身邊，可以抓住他，自己才不會被漩渦捲進去。

焦慮的去關注對方還有另一個「好處」。當你把注意力放在對方身上、當你去想他為什麼不回應訊息、他在做什麼、他這樣子做會不會是不在意我，去想好多好多有關於他的事情的時候，你終於可以逃避面對自己、逃避面對自己的情緒、逃避那些無法停下來的思緒，所以有時候你對對方的過度關心，都是來自於你無法面對你內在的焦慮。

每一天練習跟自己相處

先前我在文章裡面有談過，如果你沒有辦法和自己相處，大概也很難讓其他人跟你相處的時候，覺得安穩。我經常提供的方法是「拿手機錄音」，這種方法就像是對某一個朋友講話一樣。可是後來有朋友跟我說，做這件事情好像笨蛋，而且錄音跟真人講話的感覺又不太一樣，幸好，我最近發現了兩款App（這不是業配不用緊張），都可以達到下面的幾個功能：

用錄音的方式把你的話說出來，抒發自己的心情

完全匿名，可以改變自己的聲音，所以不會有人認出來你是誰

可以在上面和其他人互動，聆聽別人的故事。當你聽到其他人發生的事情，好像比你還糟糕的時候，就會覺得自己好像沒那麼悲慘了

自我整理。你可以試試看，當你嘗試在手機前面錄音的時候，會發現自己好像進入了一種「獨白」的狀態，再加上這些App都有提供一些情緒上面的評估，協助你更進一步懂你自己的情緒

其實有些時候，你的寂寞會用很特別的方式顯現，例如：有些人在跟伴侶發生衝突的時候，會很希望對方「趕快跟我溝通」，這個心中很急的感覺，一方面是無法容忍不確定感，另外一方面是希望透過把對方抓到自己面前、來確認當下關係的狀態，來解決內心當中的焦慮。

但是，如果你嘗試過幾次就會發現，就算對方暫時解除了你的焦慮、就算有些時候會因為他的存在，你變得比較不緊張一點，當你回到一個人的時候，那種寂寞的感覺還是會湧現，所以你會需要不斷地去尋找其他人依靠、不斷地忙碌別的事情，讓自己的那個寂寞感減少一點點。我相信，你也不喜歡這樣的自己。

我經常說，和自己相處是一輩子的能力，練習和自己相處有很多種方式，其中一種就是試著和自己說話。或許你已經習慣內心有很多的聲音了，但這裡的重點在於，把這些聲音「真的用嘴巴說出來」，這樣做有個效果，就是你的耳朵也會聽見你所說的內容，光是這個聽見本身，就會讓你有不一樣的感覺。如果你願意，也可以反覆再回去聽你所錄下來的內容，或許聽了兩三次之後，你會有不同的感覺。

前陣子我在上面的其中一個App當中，看到一個朋友分享了她自己在感情上面非常難過的事情。她的男友背叛她，而且劈腿的對象還是她的好姐妹（感覺是很典型的劇情），她甚至產生了想要尋死的念頭，但她的錄音也相當令人啟發，一開始的幾分鐘，她都在責罵對方，然後在中間的部分，可以看到她的錄音開始轉過來責罵自己、覺得是自己不夠好所以身邊的男人才會跑走⋯⋯可是罵了一陣子之後，我發現她開始有點疼惜自己了，出現一些安慰自己的語言——於是隨著時間，自我療瘉就產生了。

在感情的起伏更迭裡，我們往往最需要的是時間。需要時間和對方相處、認識，也需要時間和自己靠近一點。當你願意在感情裡面留給自己一點時間，聽聽自己說話、聽聽自己真正想要的是什麼，這些被你刻意留下來和自己相處的時間，就有機會讓你的寂寞，可以和緩一些。

*延伸資源

1、HereHear

2、Moodii

海苔熊