在家上班心好累！鄧惠文揭露「主管轟炸」的關鍵：越抗拒他，越想控制你

許多被時間追著跑的上班族以為「在家上班」減少通勤時間、可以睡得晚一點，不用當面看到那些長官同事應該比較放鬆，更免去了治裝打扮的費用，但真正實施WFH後，卻紛紛想念起在公司上班的日子，甚至有人對在家上班感到很厭惡想離職。《鄧一個人咖啡》今（9日）的直播中，鄧惠文醫師分享在家上班期間，跟主管、同事、家人的互動問題點，及到底該如何去面對這些壓力。

有網友提出，自從執行了WFH後，上下班時間開始沒有界線了，主管在早上七點鐘打來要確認這確認那，「訊息沒有秒回就會接到一連串的轟炸」，居家上班後的生活好像24小時都需時隨時待命，為什麼沒有空間區隔後，人的心裡也開始沒了區隔了呢？

高端的控制欲是怎麼開始的？

人為什麼會有控制欲？鄧醫師表示人在幼小階段時，其實是很害怕沒有辦法控制事情，當沒有控制感時，伴隨的就是生命很不確定、很脆弱的感覺。我們常常會聽到要幫小孩「收驚」，小孩子容易受到驚嚇的原因，是因為他們活在一個對外界不確定的狀態中。在學習掌控事情後，就會越來越有自信，雖然他沒辦法掌控吃飯的時間，但只要「大聲的哭」，媽媽就知道自己要喝奶。這些學習掌控的階段如果沒有完成的話，即使人長大大了，心理卻還是嬰兒狀態。

在成長階段的需求沒有被滿足時，心裡就會有一個空穴，在長大後，特別是到達一個比較「高階」的位置，會開始補那個缺口，大型控制的慾望就會開始「展現」出來。

如果今天你的老闆是這樣的人，不要跟他硬碰硬，也不要完全犧牲自己配合他，對應這樣的人很重要的事情是，「供」他最需要的東西，如果你讓他覺得你一直有在記得他、覺得他很重要，那他會少煩你，但若是你越抗拒，越想要點醒他，他反而會覺得控制不了你，對你的控制只會「有增無減」。

鄧醫師建議，當碰到這種情況時，你可以定時地去「問候」他。每隔幾小時向他匯報你的工作狀況、進度如何，說一些「讚美」他的話，讓他可以感受到存在感時，他就不會一直去找你麻煩。

居家工作的加法與減法

你在家工作的心態是什麼？有人會覺得在家工作會有愧疚感、焦慮，因此會想要做更多、做更好，但當你想要為公司「加」一點好東西的同時，其實就是為你的同事「加」了壓力跟麻煩。

鄧醫師提醒，大家可以適時的觀察一下自己的狀態，如果你發現自己不快樂、壓力大時，你可以去思考你能為自己「加」或「減」點什麼東西？也就是心靈上的「斷捨離」，讓你的心情進入一種放鬆的狀態，你可能會發現，其實這些事情真的放掉也不會怎麼樣。

家人之間的界線問題該怎麼解？

很多人除了有主管控制慾的狀況以外，還有被「家人打擾」的問題，這些事的源頭同樣來自於「沒有界線」，可能因為家裡不寬敞大家會互搶空間，工作少了尊重，可能是工作性質、習慣不同，有人會比較霸道，堅持要按照他的「規定」，那為什麼有人總是可以這麼舒服的要求大家要照他的意思走？為什麼自己老是在配合他人呢？

有網友提出，平時在家的時候婆婆不允許他關門，現在在家工作需要開視訊會儀，沒有讓他看到人時，竟不敲門就直接走進來大聲呼喊名字，被正在會議中的同事看到好尷尬，但婆婆卻覺得在家為什麼不能講話？完全沒有尊重到正在工作的自己，多講兩句就被婆婆罵⋯⋯

鄧醫師提到，如果家人一直不斷的打擾你工作，我們可以去檢測幾件事，第一他是不是對你沒有安全感？第二他沒有學習過「心理界線」。對方如果沒有安全感的話，可以去想要怎麼在不上班時，在關係當中給他多一點的肯定跟關懷。另一部分是，你在工作上得到的好處要讓人分享一下，你可以告訴他，你因為有開這個會、有多這個客戶，所以賺了哪一部分的錢，藉此去「犒賞」他。

最後，鄧醫師跟大家分享一個很多人沒辦法接受的盲點，在很多人心中會覺得那些「有界限的人都是拒絕別人，然後沒有後遺症、很輕鬆很舒服」，為什麼在現實中有這麼多的「濫好人」？原因就在於不想看到別人的臭臉跟脾氣。想要建立界線的代價就是要看別人擺的「臭臉」，當人與人之間開始有界限時，雙方往來會比較乾淨，在重要性被削弱的同時，空間也就出來了。如果你真的需要一個安靜的工作空間，那你就不要在意等下走出去時他對你擺的臉，你可以這樣想，「你忍受的這些就是換來剛剛那一小時的工作時間要付的價錢」。