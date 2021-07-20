配不上的愛：過度關心，來自於對自己沒自信

前幾天在《海苔熊心理話》和P’s聊到他的新書，還有他自己的感情生活，談著談著，發現他的感情有一種很特別的樣貌，就是他需要花很久的時間才能夠愛上一個人、和一個人產生親近的關係，可是對方通常不一定能夠等那麼久，所以有些時候走著走著就散了；除此之外，有可能是因為過去他人生中的一些經驗，讓他很習慣對自己喜歡的人「過度付出」，殊不知這樣的做法，會讓對方覺得很有壓力。

為什麼他把我的關心當成壓力？

他的這個習慣，讓我想起我自己的故事。我記得我大學的時候有發生過類似的事情，那時候我喜歡系上的一個女生，每天關心她，早安、午安、晚安天天傳，幫她買早餐，還借給她期中考的筆記，我一度以為我就快要追到人家了，後來才發現一切都是我的幻想——有一天，她傳訊息來跟我說（那還是一個簡訊的年代）：「關心是壓力，請別再繼續。」那時候完全聽不懂，關心怎麼會是壓力呢，有人關心不是應該很開心嗎，怎麼會變成一種壓力？

一直到很後來，我才發現「自以為是的關心」，這時候不但不會讓對方覺得貼心，還會讓對方有很多複雜的感覺。結合前面P’s例子，其實過度關心的行為，往往來自於下面幾種心理歷程：

尋求關注： 有些時候你的關心只是希望對方能夠回過頭來看看你、在乎你而已，當你關心對方、拿一些東西給對方、甚至問候他日常的時候，對方會給予一些回應，而這個回應就是「你所尋求的關注」。表面上看起來你是付出的人，但實際上，你是一邊付出一邊在「等待那個回報」的人。

獲得支配感： 你可能會說，我沒有等待他的回饋呀，我只是默默的在角落關心，這樣我也很滿足。這個說法很有道理，不過仍然忽略了一件事情，就是關係裡面的支配感。想像一下，有一對伴侶在一起之後，每一次開銷都是A花錢，然後B享受，你覺得在這段關係當中，誰掌握比較多的權力？表面上看起來，B好像高高在上，被捧在手心，什麼事情都是「被付出」的那一個，但實際上，拿人手短吃人嘴軟，久了以後，B可能會產生愧疚感、罪惡感、或者是「這樣做真的好嗎？」的自我疑惑。除此之外，倘若在一段關係裡面，一個人總是扮演「被付出」的那一個，那麼某種程度上，他的自主性也被另外一個人給決定了。讓我們把鏡頭再轉過來，A看起來很像是付出很多、地位比較低的那一個，但同時他也獲得一種好處，就是在關係當中的掌控感。從這個角度來看，或許你就能夠理解為什麼不斷關心對方，會給對方壓力——他可能會有「我會不會有一天需要還」的罪疚感。

覺得自己不配：這是一個很深的感覺，也很感謝P’s當天跟我在錄音時候的討論，我們才發現這件事情。為什麼會有一個人在關係裡面過度的關心、付出比較多呢？其中一種可能是，這個過度付出的人認為對方是「屈就」在這段關係中，覺得自己配不上這麼好的人，所以就用好多好多的努力、好多好多的關心，來彌補自己和對方之間的差距。比方說，他可能認為自己的魅力只有50分，但對方的魅力是80分，這中間就會產生一種「不配」的感覺，所以他會很努力的用各種方式，不論是關心、買禮物、或者是做很多的事情，來填補這中間差距的30分。

關係，不是靠愧疚感來維繫

不論是上面哪一種心理狀態，都會面臨一個重要的問題在於：這樣的感情當中，往往會有一個人有強烈的罪惡感、愧疚感，覺得自己好像欠對方什麼，不做點什麼，內心會有焦慮和緊張的感覺，然而，用焦慮當作基礎的感情，其實是無法走遠的。因為害怕自己不配，所以做好多事、因為害怕虧欠對方，於是用一些方式回報，這些的出發點都不是愛，而是恐懼。

所以，當你發現自己在感情裡面有過度付出、過度關心現象的時候，你可能要想一想，是不是你打從心裡覺得自己不值得，這個不值得推動了你，讓你表面上看起來很像在「努力經營關係」，但實際上，你只是害怕失去而已。

海苔熊