在家工作壓力倍增？鄧惠文：不要把時間放在「不必要」的事情上！

三級警戒至今已維持兩個月了，大家對於WFH的這一段時間有什麼感觸呢？許多人原本對於去公司上班要見到討厭的主管感到很排斥，一聽見能在家工作時很欣喜若狂，卻沒想到是噩夢的起點，上下班界線不明、老闆半夜狂傳訊息、老是疑神疑鬼。《鄧一個人咖啡》上週五（9日）的直播節目中，鄧惠文醫師解密控制狂老闆的行徑和原因，並且建議大家可以如何應對這樣的主管。

網友們紛紛留言自己的心聲「主管半夜十點一直line，其他人都有回，只有我沒回變成我很怪」、「在家上班隨時要on call很崩潰，沒有上下班的時間」、「在上班／開會時，聽到另一半一邊看電視一邊不耐煩的對待小孩就很火」，大家對於WFH的厭倦指數直逼爆表。

鄧醫師解釋，主管們的控制欲其實是來自於「成長階段的需求沒有被滿足」，導致現在他們在比較高位階的時候，控制欲便會開始展現出來，並非是針對你個人的行為表現，可以試著去理解他們「成長的缺陷」，用比較同理的心去面對，就不會這麼難受。在面對這樣的主管，建議大家可以定時主動「報備」自己的工作進度，不管你的進度有沒有往前，只要你讓他感受到自己的存在，就可以減少他找你麻煩的機會。

網友提到自己在家工作後愧疚感加深許多，而愧疚感來自「白天被太多家務雜事小孩等分掉時間，只好晚上加班補足」，鄧醫師提醒，如果大家有這樣的狀況，還是要適時地檢視一下自己的心態、壓力及家人配合的狀況，再者其實你的「多」做，或許是給同事們「多」帶來麻煩，可能會導致同事們對你的不滿。

我們也可以思考一下，經過這兩個月的WFH後，以前全部人在一起工作的邏輯會不會已經不合時代了？世界給我們一個這樣病毒的流行和衝擊，是不讓人類發展上班上到發狂的集體狀態？大家可以回頭想一下有些事情真的是不必要的，鄧醫師坦言「其實現在的人每天都做著很多非必要的事」，你要知道什麼東西是真的有意義的才去做，而什麼東西是不需要的。

在家上班除了主管問題之外，家人相處問題也是許多人的癥結點，網友在直播中提到，「雙方都需要上班但其中一方認為自己工作比較重要，要求家人配合或不分攤白天的家務，自己會認為不平衡」，鄧醫師也分享自己有一對夫妻朋友，一個人是做錄音的、一個人是做音樂的，兩人每天都在為工作吵架，最後只好劃分一整天的行程表來解決。

很多人常常會說「工作跟我，你選哪個？」也有人會覺得，為什麼工作跟兩個人之間的相處會有衝突呢？鄧醫師認為，不要把職場生活跟私人生活想說可以分得太開，很多人會抱怨另一半不願意一起做家事，老實說，家事自己做還是最快，但為什麼他們會抱怨？其實在他們心裡底層，真的有一個很難啟齒的部分是，「另一半把工作看得比自己重要」。很多人會希望自己在最親密的人生命中，有一個通行無阻的通行證，即使在對方工作中打給他，他也會相信這通電話是非常重要的，因為無論什麼時候，對方都會以自己為優先。

如果身邊有這樣的家人，你可以去了解他是不是有兩種狀況：第一他是不是對你沒有安全感？第二他沒有學習過「心理界線」？對他們來說家人是沒有界線的，他也不曉得你需要這樣的空間，但心理界限是可以「學習」的，你可以透過非上班時間滿足他們的安全感後，再告訴他們你需要這樣的一個時間去完成工作，之後才能陪他們、才能買什麼給他們。網友們聽完鄧醫師的分析與建議後，紛紛留言「感謝鄧醫師的分享！」、「謝續鄧醫師，受益良多！！」