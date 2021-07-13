▲過期的感情像隔夜菜，怎麼吃都是餿的，怎麼放都是臭的，留心上沒用途，早點包一包丟掉比較好。（圖／Shutterstock）

前任莫名出現，心裡是祝福多，還是詛咒多？幾天前看朋友發了篇超過千字的抱怨文，內容重點大概落在「前男友傳訊問暖」令她徹夜含怨寫下長恨書，她坦言問題不出在前任噓寒問暖，問題點是兩人分開三個月，她以為自己放下了，結果根本沒放下，她手癢去看前任社群，發現過得頗幸福，瞬時集結世間千萬怨言，一觸即發。

一封問候訊息，其實才短短幾字，應該無傷大雅才是，她內心澎湃的熱烈反應，寫下長長千字句句成詛咒，後來詳閱貼文，發現她在字裡行間滲透出「為何還有人看上你這爛人」的不甘願，她更氣的是自己還沒振作起來，還沒夠多時間去釋懷一段不屬於自己的關係。

所以這裡就討論討論，關於放飛前任的幾個觀念，不見得每段關係都適用，也能當個參考，放心裡總是不吃虧。

過期的感情像隔夜菜，怎麼吃都是餿的

首先，你不能一直怪自己那麼癡情。相信能有那麼多情緒的人，勢必相當在乎丟失的感情，我不曉得三個月、短短期間投入新感情，對他和他的新伴侶好不好，但對你肯定是不太好，否則不會至今仍未放下，不會因一則短短訊息翻覆整座內心世界。因為你對他的感覺還沒降溫，因為你對他的存在感還有依戀，因為你還沒懂事成薄情，果斷得說散就可以乾淨俐落。

這年頭要找個專情的人，容易嗎？怎麼不好好盛讚自己一番呢。

我們從另一邊切入點去看，你要慶幸自己離開不對勁的人！面對三個月投入新感情的人，好在你離開一個容易動心的人，不必留在身邊動不動擔心他跑掉；面對有對象還向前任噓寒問暖的人，還好你離開一個不會劃分界線的人，不用擔心他檯面下有沒有小動作、私底下有沒有和人曖昧不清，甚至出軌到別張床上。

過期的感情像隔夜菜，怎麼吃都是餿的，怎麼放都是臭的，留心上沒用途，早點包一包丟掉比較好。

對自己放尊重點，緊抓著過去是一個人變好的阻力

不難發現凡是人都愛比較，既然要比較，不如比些能讓人變好的，別一直往過去比，丟掉對前任的依戀管道相當多，個人最愛的方式是要對方後悔莫及，要他離開反而忘不掉你。

首先你要抱持著「祝福心態」，才有辦法讓自己心底那座廢墟真正消失，心底才能煥然一新迎接新的事物。

既然曉得自己應該振作、不該停滯不前，就得認領自我肯定的念頭，世上最大的關注莫過於嫉妒心，對自己放尊重點，緊抓著過去是一個人變好的阻力，沒有什麼事比安頓好自己來得重要，當你萬事都準備妥當，你過得比過去好多了，看起來愉快了，整個人比從前還在一起時候，顯得更加落落大方，更加耀眼勇敢，這下子忘不掉對方的人、產生嫉妒心的人，是你還是他呢？

話說回來，最好的放下其實是各自開花互不打擾，偏偏人在失去之後特別容易懷念，尤其是看著漸入佳境的人。看到這邊希望你能對自己好些，抱著過去緣分散盡，你很好，我會比你更好，你幸福，我會比你更精彩的心態，餘生各過互不擾。

以愛點歌《看不見的傷最痛》

就算很愛很愛，過去往事很痛，但早晚能癒合。

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