遇到劈腿，攤牌前應先做好的「三項準備」

突然看到討論區一篇文章，有個男生平常很信任女友，因為擁有對方的手機密碼，所以不管是LINE還是其它通訊軟體的聊天內容都看得見，從來沒想過女友會有偷吃的可能。沒想到就在一個偶然的情況下，他注意到女友的網銀轉帳通知異常的多，暗中留意才發現女友居然用網路銀行轉帳交易的備註通知欄來跟小王聯絡約炮，讓他傻眼又傷心，除了難以接受女友劈腿外，也對居然能想到用這種方式來偷吃覺得不可思議，不過對有心人來說，只要想出軌自然能想出千方百計。

我聽過有人光明正大地告知同居的另一半，說熱水器故障要找師傅來修，還問對方要不要留在家裡一起等師傅，她的男友因為要上班，所以就沒陪她等，但其實沒有什麼師傅而是小王，她早料到男友不會因為這種瑣事請假，而熱水器也根本沒故障只是電池沒電，算準這一切的她就這樣把小王帶到家裡睡，事後換顆電池營造熱水器修好的假象，要不是當事人親口告訴我這件事，誰能料到有人如此膽大…。

網路有很多文章教大家分辨劈腿跡象以及時間管理大師如何管理漁場，我們總很理智覺得如果是自己被劈一定不會傻到原諒，但身陷其中時，又是否真有那麼簡單？當發現另一半劈腿時，在攤牌發飆前，可以先做些什麼？

一、自我評估

攤牌前我建議大家先評估彼此感情是哪種階段？你對這個人依賴有多深？如果雙方都還年輕當然是越快認賠殺出越好，假設是已婚有小孩就沒這麼簡單，你們之間的羈絆越深，做決定前就要想越清楚，攤牌後下一步何去何從？同居的話誰要搬出去？多快可以找到新住處？

彼此間有沒有金錢借貸關係？如何規劃償還計畫？如果有借錢給對方，最好先找機會要他還錢、或至少請他開立本票，不然分手後，基本上錢是拿不回來的。

要離婚的話經濟是否可以獨立？孩子要不要爭取？有沒有人可以當後援？法律證據是否足夠？可否達成民事求償要素？或許大家會覺得都被劈腿了，為什麼自己還要那麼顧大局去思考退路，應該是對方要流著眼淚跪求自己原諒，但不要以為做錯事的人會理所當然扛起一切責任，大多數的人都是死不認錯反而把責任算在別人頭上，尤其看準你們關係已經無可挽回，索性破罐子破摔的狀況很多，所以先想周全才是聰明的做法，有些人對感情拿得起放得下，一旦不對就可以馬上放手，有的人需要時間，不管怎樣你都沒必要逼自己馬上處理。

二、對方劈腿原因

前男友說過一句話：「劈腿不是一個人的問題，而是兩個人的問題」。意思是說感情無風不起浪，當然劈腿的人總能找各種理由，但我們可以從中學到的是，究竟是這段關係出了問題才讓對方起了異心，還是自己沒觀察到某些警訊或細節，不管怎樣既然傷害都已經造成了，那麼至少從這堂課中我們總應該讓自己學到一些課題，才不枉費走過這一趟。

當然有些狀況是一開始就走錯棚，比如朋友連續談了三段戀愛都被劈腿，當她抱怨為什麼明明三個男人類型與年紀都完全不同卻一樣愛劈腿，是否天下男人都渣時，我說這三人雖然很多地方不相同，但有一點完全一樣：他們都是妳在Tindxx上認識的，我不是說軟體不好，但是若要執著在用約炮著名的交友軟體上找真愛，這機率是否略低……

三、原諒比較痛，還是離開比較痛？

感情如飲水冷暖自知，沒有標準答案，就算別人都說原諒是傻子呆子，不代表一定要分，反之每個人都說為了家庭小孩原諒吧，也不代表必須放下，唯有坦承面對問題、了解對方的動機，觀察對方事後的態度並聆聽自己內心的聲音才有答案，在真誠且不勉強的狀態下做抉擇，但無論如何要保有自尊，記得，沒有任何一種愛情或婚姻值得讓人放棄自尊。

凌茜粉絲團