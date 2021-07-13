「工作跟我，你選哪個？」鄧惠文教你用「依附理論」了解另一半的需求！

上週《鄧一個人咖啡》播出的節目中，鄧惠文醫師針對大家在WFH時，跟主管、家人會碰到哪些相處問題做解析，在直播的最後，鄧醫師提到「依附理論」當中分成的幾種類型：

一、安全型依附

此類型的人較有安全感，通常按照自己的良知，來決定自己要怎麼做，不會過於受到別人喜怒哀樂影響，自己會覺得很安全，但並不表示不會對別人沒有感覺，而是在同情、同理別人時，也會記得自己做的事情，如果是對的話就可以堅持。

二、焦慮型依附

在成長過程中，被訓練成「不得不回應別人、不回應別人你就該死」，他們通常是比較非常沒有安全感的，因此比較難維持自己的空間，隨時都歡迎、隨時都準備被干擾，藉由此來引得關注；當自己的需求未被回應時，會採取比較激烈的方式，很渴望別人的關愛。

三、迴避型依附

總而言之就是「不要有人來找他最好」，此類型的人很害怕聽到別人的需求，一聽到別人的需求就好像天蹋下來一樣，這是焦慮型反彈過後的一種狀態，比較難對人流露出自己真實的情緒、交出自己的心，會刻意疏遠他人。

這幾個類型的形成跟童年的成長背景、教養人有關，焦慮型以及迴避型是屬於不安全依附，會擔心自己是否值得被別人關愛，而產生出來的。鄧醫師在直播中提到一個經典的問題：「工作跟我，你選哪個？」，當你發現另一半很在乎這個問題時，你可以去思考他是不是屬於不安全依附類型？

在很多人心中，工作跟私下的生活是兩不相干的事，但你要注意，在另一半心中會覺得，你因為工作對他們所產出的情緒，都是因為自己對你來說不及工作重要，因此會出現所有的反彈行為，來跟你抗爭。

有網友反應婆婆不讓媳婦在家「關房門」，一下子沒有看到媳婦的人影就會開始大喊要找她，鄧醫師解釋，原因可能是因為他們「沒有安全感」，因為對他們來說家人之間是沒有所謂的「界線」，他必須隨時都要能看到你，心裡才會覺得安心、踏實。

以上兩個例子其實都是跟鄧醫師提出的依附類型有關，大家可以思考在家工作的這段期間遇到的所有問題，或許也可以進行一些不一樣的突破，尤其是現在還有很多時間在家，趁機跟安全感不足的家人建立良好的安全感關係，讓他們知道你除了工作之外，其實還是很在乎他們的感受，當然，安全感並不是一兩天就能完全建立起來，需要花一些時間，但只要你願意做，他們一定能感覺到的喔！