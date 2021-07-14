出軌是男人的「天性」？缺乏溝通對婚姻是很大的傷害

每個人的一輩子都是有限的，要如何讓自己的婚姻生活過得幸福，是每個人都思考的問題，婚姻生活本來就不可能完美，兩個人相處會遭遇很多問題，也可能有很多摩擦。

現代人熱衷美好事物，常會看到朋友或是朋友的朋友的IG就很羨慕，看到別人美好的婚姻生活，以為那就是典範，殊不知婚姻生活就像鴨子划水，旁人只看到鴨子水面悠哉的模樣，卻不知道水下的雙腳是多努力的划水！

每段幸福婚姻背後，其實都有你看不見的努力，沒有一段婚姻可以輕鬆就幸福到老的！這在韓劇《婚詞離曲》中更是明顯，其中一對夫妻，老婆本身很有能力比較強勢，也比較不會體貼別人，有可能是因為從小外貌佳，通常外貌好、能力強的女人本身就是眾星拱月，再加上一開始是老公先一見鍾情猛烈追求才結婚的，於是兩個人的相處本來就有些不平等，然而，外貌再美、再有吸引力隨著日漸相處，也會讓人習以為常，後來老公外遇了，在第二季的片段裡面提到，老公只是肚子餓想吃點東西也沒有人照顧，女主角對待公婆也沒有禮貌，老公長期一直屈服於老婆的強勢作風下。

當然外遇是無法找任何藉口的，當初交往時男生應該就知道女生是這種個性，婚後再來嫌棄對方，男生根本就是逃避和不負責任罷了！值得探討的點就在相處的部分，相處是需要自然和自在的，偶爾體貼的舉動也是必要的，這點無論男女應該都是需要的！

這部外遇韓劇，總讓很多遭遇背叛的人看了心有戚戚焉，面對男人出軌，裡面的女人反應很真實，第一個念頭就是「對方是誰？」然後開始比較，想法都是圍繞在怎麼輸的？怎麼認識的？幾乎女人都會選擇原諒出軌的老公而不原諒小三，還有男人拋棄糟糠妻，而這個老婆還好到讓男人得寸進尺的讓小三要和原配當朋友，劇中的所有男主角都出軌了，表面上好似男人出軌是天性，然而是要讓女人思考，在劇中的每對夫妻的互動本身就有問題了，兩個人在婚前或是婚後就埋下原因，只是女人通常選擇不曉得而已！

無論是賢妻良母或是貌美如花，又或是兩者兼具的女人都同樣遇到了出軌的問題，在在證明，無論你長得很漂亮或是很會煮飯做家事，通通都一樣，他們三對夫妻的相處都存在著一個原因，那就是不夠坦白，總是想要帶給自己的老公最好的一面，無論是外貌或是整理家務，卻忘記了相處最需要的就是溝通！

前幾天剛好有讀者問我問題，就是在詢問和老公吵架吵到離婚的事情，她和老公糾結的地方不同，兩個人的對話看起來根本談不下去，這應該是每個人的翻版，吵架總是雞同鴨講，吵到兩個人臉紅脖子粗，互不相讓，最後事情仍然沒有解決。

每個人都想要被對方理解，然而，沒有「各退一步」何來的理解？女人習慣先表達自己的情緒以及心底的問題，然而男人習慣看眼前的事情來就事論事，於是兩個人往往談不上同一邊，這時候就必須要由女人思考，以後遇到問題就直接先講，不要擺在心裡，因為男人通常是想不透女人在想什麼的。

這點就算結婚再久也是一樣的，然後對待你的男人記得先理解，不要急著建議，男人不喜歡別人對他比手畫腳的，他喜歡認同感，有人認同、有人能夠理解他現在的行為，而女人喜歡被感受，她喜歡有人能夠關心自己、能夠明白自己的需求，有時候的情緒也只是因為認為被對方忽略了而已。

每個人都希望對方能為自己著想，然而如果沒有好好溝通，只會呈現單向互動，要好好溝通，彼此才能理解對方的想法！

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