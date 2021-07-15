只要愛情達成你情我願的平衡，「公主病」和「工具人」又怎樣？

臉書上一個有趣的朋友把人分為四個象限，其中處於可愛不實用的稱之為「萌寵」，處於實用但不可愛的稱為「工具人」。我看完之後立刻問了我家主人，結果他馬上回應：「我應該就是工具人吧？」如此有自覺之後，他每天都覺得自己是工具人，還問我：「工具人有什麼好？妳說說看啊！」我以充滿正能量喜悅的語氣告訴他：「很好啊！讓你感受到你人生的價值！」他回說：「作家都很會&*#$@…」

公主病和工具人是一種互補關係，有些愛情的開端是「相似」，有些則是「互補」。兩個人性格、喜好等很多地方相似則覺得很有共鳴、好相處，但也有人正是因為對方和自己非常不同，更產生吸引力。我和伴侶的關係就疑似「公主病」和「工具人」的互補關係。從小生長在軍公教家庭養尊處優的我，像是被呵護長大的花朵，因為是老么，什麼事都有姊姊擋著。伴侶正好和我相反，他是長子，從小就得跟著父母擺攤做生意，從早市賣到夜市，幾乎沒有童年生活。我第一次聽他講他才小學就幫忙洗碗的故事，不禁有一種崇拜和感動。一個習慣照顧人、一個樂於被照顧，倒也達成「和諧」的相處模式。

愛情通常存在支配與被支配、虐待與被虐的關係，只是程度的不同。我相信你一定有遇過一些朋友，即使知道交往的對象是渣男渣女，卻還是一再地容忍，付出愛和金錢，無論別人如何規勸就是放不下。我認為甘於被支配和被虐處境的人，除了愛情鬼遮眼、愛到卡慘死沒什麼道理之外，也許在過程中恰恰滿足了自己內在的需要。因為錯把「被需要」當成「被愛」，你才會困在這卑微的愛情裡，上了癮。

工具人如果心甘情願感覺到被肯定的價值，不見得是件壞事，甚至積極向上的工具人會為了迎合對象的需求不斷提升自己的能力，不知不覺之中大幅成長，甚至完成了不起的任務和成就。從這個角度看來，「工具人」這種原先帶著負面標籤設定的悲情人物，說不定就搖身一變成為勵志電影的英雄人物了。公主病和工具人這兩種角色是永遠不會消失的，最重要的是雙方你情我願還能達成平衡。愛情沒有標準答案，彼此都能接受，就是幸福的黃金比例了！

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