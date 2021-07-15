Podcast《聊慾姊妹淘》回歸！撩起你的慾望耳語，和我們一起談心說愛！

《聊慾姊妹淘》Podcast豐富內容，即將在7/21（三）全新回歸啦！

《姊妹淘》特別邀請「情癒撩慾系作家」艾姬擔任主持人，和專欄作家12夜、卡卡小姐、海苔熊等人，分享女人種種慾望耳語，邀大家跟我們一起「談心說愛」，等你來撩！

為什麼在勸好姊妹放下渣男時，可以罵得頭頭是道，當自己栽進玩咖大坑時，卻怎麼樣都走不出來？看到那個差勁前任傳來的訊息，竟然還是會心軟？即便職場得意，生活充實，滑到社群平台上的情侶照片時，還是有那麼一點點羨慕？……

女人都該正視自己的慾望！不論妳是正在和曖昧對象來回過招，或在花花世界玩得不亦樂乎，還是卡在情傷無法自拔，甚至妳的感情生活根本就是一灘死水，久旱盼甘霖般期待著一場甜蜜戀愛，《聊慾姊妹淘》都陪妳一起，從愛情滑鐵盧走向幸福高光時刻！

出社會這麼久也想要擁有自己的事業，小資女要怎麼好好理財累積財富？面對人際關係的各種情緒，如何多多了解內心真實的一面，好學會更能和自己相處？《聊慾姊妹淘》陪妳擁抱每個不同的自己！

重新回歸的《聊慾姊妹淘》要先來幫單身姊妹發聲啦！

「明明我條件不差，為什麼就是遇不到好對象？」、「生活周遭都是女生，到底要去哪裡碰到單身好男人？」、「身邊朋友一個一個步入婚姻，小孩都會走路了，我怎麼還困在單身的死胡同裡？」……相信長久單身的妳，一定都在心裡叩問天地一百萬遍了。

全新《聊慾姊妹淘》就讓母胎單身代表《姊妹淘》編輯，對「情癒撩慾系作家」艾姬直球發問！揭開「穩單狠久」的辛酸史，以及遭遇過的「世俗眼光」關切，聽聽閱人無數的艾姬犀利點破問題所在！分享有效解套撇步，讓所有值得擁有美好愛情，卻仍獨守空閨的姊妹淘們，都能聽見自己的心聲，讓《聊慾姊妹淘》陪妳一起擺脫心魔！

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