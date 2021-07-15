拚命做卻被別人死命嫌？《鄧一個人咖啡》助你攻破「吃力不討好」的困局！

不曉得大家有沒有經歷過「吃力不討好」的事呢？在職場、家庭甚至是感情中，總是付出自己全部的那一方，做到最後才發現，自己被嫌棄的一無是處，為什麼自己這麼努力，換來的卻是這種下場，難道大家都看不見辛苦所在嗎？講到這邊，各位的腦中是不是開始閃過一些畫面？

前幾年有一部很紅的偶像劇《犀利人妻》，女主角謝安真是個盡職好太太、好媽媽，什麼事情都想得好好、做得好好，煮咖哩飯時，總會把飯跟咖哩拌好再端上桌，直到最後老公外遇了才說出其實他很「討厭」這樣⋯⋯這就是典型的「勞而無功」，嫌棄的人永遠都在爆發的最後一刻才會把所有話都說出來，可是自己好像是局外人，什麼都不知道，還誤以為自己這樣很賢慧，難道這一切如果別人不領情就不算數了？

在職場上的你是否也碰過這樣的事？能者多勞的心態想著為公司效勞，但做得多竟被同事討厭、私下說閒話，完全不理解自己的苦心，還要看他們的臉色，最後居然遭到聯合排擠，難道做這麼多事情就註定沒有好下場嗎？不管你是「拚命做」的人還是「死命嫌」的人，是否常常敢怒不敢言？《鄧一個人咖啡》本週五的直播節目中，鄧惠文醫師要跟大家談談如何面對這些「困局」，分享職場做事心不累的溝通秘招及家庭和樂的心靈解方。

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