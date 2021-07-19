如果妳是美劇《Sex/ Life》裡的比利，妳該怎麼做？

最近Netflix美劇《Sex/Life》紅到發燒，引起大家一番討論，首先，是第三集第19分鐘出現的大雕畫面令人嘖嘖稱奇，欣西亞全劇還沒觀賞前先手刀快轉朝聖，不看還好，一看哦買嘎！那傢伙登場的姿態非常氣勢磅礴，它根本就是甩出來的啊啊啊啊～所謂神龍見首不見尾就是這麼回事。不過這裡也要提醒大家，英文裡有句話說：He’s a shower, not a grower，我私自翻譯成中文為：「他是作秀系，不是變大系」，有些老二沒勃起前雖看起來頗巨，但很可能勃起後相差才三公分，有些老二則一鳴驚人，勃起後以倍數增長，如同綠巨人浩克變身，這就是老二的膨脹係數。總之，我必須再三強調，老二的尺寸不能「定孤支」，功夫和戲法才是制勝關鍵，請男女一定要筆記。

除了大雕，劇情鋪陳也讓觀眾熱議，故事裡的比利擁有事業有成的帥氣老公，一對可愛的兒女，還住在郊區的大洋房，活脫脫是個American dream，但她卻懷念起單身時的那個野女孩，在酒吧和陌生男人間的情慾流動，前男友的床功技巧更是令她回味再三，於是她將這種感覺通通記錄在日記裡，同時也被老公在無意間發覺…

無論男女，步入哪個年歲，轉換成什麼身份，每個人或多或少仍舊渴望戀愛的感覺。這戀愛的感覺，倒不是像青春少年時轟轟烈烈的熾熱，或是跟喜歡的人私奔或遠走高飛，它很纖細微小，彷彿平靜心湖裡突然升起的香檳氣泡，雖不致於攪亂一池春水，卻教人忍不住微醺得飄飄然。

說穿了，它就是異性的青睞，一句讚美，甚至一個凝視的眼神，雖然身旁的另一半也是異性，但由於我們跟他之間早已熟到不能再熟，全身上下也都摸透透，少了那種陌生的神秘與無法掌控的曖昧，就算想和對方再一次點燃愛火，也是難上加難，婚內失戀，自然而然發生在芸芸眾生之間，婚姻也無可抗拒地成了戀愛的墳墓。

如果妳是比利，我會建議妳除了寫日記回憶和前男友的種種，其實也可以寫封情書給自己的老公，告訴他「妳想念他」，妳想念跟他的兩人世界，想念孩子未出世的甜蜜生活，順便告訴他妳有多麼愛他，好好將他讚美一番。這比只是一味回味前男友還要更切合實際，也對婚姻更有幫助，畢竟老公才是妳想要在一起一輩子的人，與其空想像前任，倒不如好好經營妳跟他，尤其，當我們想被對方讚美、渴望被要被佔有，應該主動從自身做起，先熱烈地釋出善意，「要怎麼會收穫，先怎麼栽」才是兩性關係裡的相處王道。

當人妻希冀婚姻內能舊情復燃，身為另一半的人夫又何嘗不想？只是兩人都投入家庭生活，專注於養育孩子，而忘了將視線落在彼此身上，在惆悵老公為何不解風情的同時，也請自身反省自己是否有帶給他足夠的浪漫和注意力，從自身做起改變，率先有所行動，向對方表達出妳的渴望，也許一切都會有所不同。

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